La subida III

No será por que no lo avisé:

La subida primero lo avisé en septiembre

La subida II los corroboré en marzo

Y estamos en junio y como #c-16" class="content-link" style="color: rgb(14, 170, 116)" data-toggle="popover" data-popover-type="link" data-popover-url="/tooltip/link/c016#c-16">le prometí a @Feindesland la tercera parte viene hoy, ya está más que constatado que la gasolina ha llegado a los 2€: 2,199€ la super 95 en mi gasolinera de confianza ( con “de confianza” es porque es la que me pilla más cerca de casa y no me voy a hacer 10km por ahorrarme 2€) y a 2,069€ el gasoil. Un chollo vamos. Así que hoy vamos a explicar que el agua moja. Que cuando el cobre y el aluminio estornudan, el resto de los mercados se resfrían.

y ¿qué ha pasado en estos 3 meses? pues no mucho a simple vista, pero ha pasado mucho.

Algunos verán esta gráfica y pensaran, pues ha mejorado ¿no? Sí y no… porque, sí, el aluminio ha bajado, eso es bueno, pero está muy parecido a antes de la guerra de Ucrania. Pero eso no es lo malo. Cuando compras aluminio ( para fabricar, no para especular) no vas al señor del aluminio y le pides cuarto y mitad para llevar, “y ponme de este que el otro día me salió muy bueno cuando lo metí en la plegadora”.

Cuando compras aluminio en grandes cantidades, vas al señor que transforma el aluminio, porque no te dan un bloque recién salido de la fundición, tu necesitas una aleación específica, y en un formato específico, rollo, chapa, tocho etc. y aquí hay dos versiones:

En la primera te dicen el precio del LME ( London metal exchange) hoy es éste (bueno éste y con una pequeña comisión) y mi precio de transformación es X y el plazo de entrega es en Y meses, antes el plazo de entrega era menos unos 4-6 meses, ahora estamos hablando de unos 9-10 meses, casi nada y eso el que te dicen porque luego llega esa fecha y uy esperate un par de semanas más, si no se es previsor las roturas de stock van a ser constantes.

En la segunda opción es: mi precio es LME + comisión + X de transformación y el plazo de entrega es en Y meses.

Pensarás, ¡es lo mismo! Pero no, en uno ha dicho que "mi precio es LME", no “el LME de hoy”. Tienes una ventana para cerrar la compra que va desde el pedido hasta la entrega y puedes jugar con las subidas y bajadas. Lo que se llama cerrar la posición a veces sale muy bien, a veces sale muy mal, es como jugar a la ruleta, pero basandote en gráficas, tendencias,noticias de revueltas en un pais perdido, hay gente que dice que entiende, pero la realidad es que hay tantos factores que se te escapan que es como chuparte el dedo y levantarlo para ver que tiempo va a hacer la semana que viene. Así que te puedes encontrar con gente que ha cerrado antes de la guerra y bueno, gente que ha tenido que cerrar justo después y mal, otros que han aguantado hasta hoy y bueno, regular.

Pero hay truco, hay un segundo precio, y es el precio de transformación ese precio se ha disparado bastante en los últimos meses, la energia no es grátis, por lo que casi lo que ha bajado el precio del LME lo ha absorbido la transformación, así que nos seguimos encontrando en un periodo alcista aunque parezca que no, porque no todo aparece en la bolsa.

¿y el cobre?

El cobre por su parte se ha mantenido más estable, pues Ucrania no es un gran productor, pero sigue poco a poco subiendo, una pequeña muerte silenciosa, como el que se asfixia con monóxido de carbono y piensa en lo agustito que se siente. Y aquí el modelo es el mismo que en el aluminio. Y sorpresa, el precio de transformación también ha subido, nadie se lo podía oler… pero a rio revuelto… te meto sobrecostes que para eso somos 4 empresas las que manejamos el cotarro.

Por otro lado ya que metí en el anterior capitulo el trigo, lo pongo aquí como curiosidad, spoiler: sigue por las nubes.

Iba a poner unos datos de cuanto había subido un producto de supermercado, pero creo que nos hemos dado cuenta todos de la subida de precios en los últimos meses y tampoco hay necesidad de meter el dedo en el ojo a los que lean este artículo.

Ahora desde la parte de: La industria, las consecuencias y por qué la pescadilla se muerde la cola.

Ahora me diréis, “bueno chewy, ahí veo que el precio de la harina se ha duplicado, pero el pan no se ha duplicado”, correcto el pan no se ha duplicado, la mayoría de vosotros comprareis el pan de supermercado, alguno sibarita me dirá “es que en mi pueblo el panadero lo hace artesanalmente y el sabor es espectacular”, sí, muy bien pero la mayoría lo compra donde le pilla y ahí estamos hablando de que la mayor parte del pan consumido es el congelado industrial, que te lo hacen en el momento en unos hornos, y así la tienda huele a pan recién hecho, y te lo llevas calentito a casa, pero de artesanal poco, aunque está bueno.

Pues que pasa con ese pan, que las panificadoras tienen grandes contratos con las grandes superficies y esto es a principios de año normalmente hacen un concurso y les dicen, voy a compraros XXX barras de pan congelado, ofertad… y se quedan con el más barato, y ese precio es fijo, si sube la materia prima, lo asume la panificadora, ¿y cómo lo asume? Recortando, ¿y en qué recorta? Pues en personal, en gastos suplerfluos, en inversiones de ampliación y maquinaria. Y ahora tira del hilo hacia atrás a ver en qué punto te afecta a ti, porque lo hace.

Al final toda la industria es una cadena hiperconectada, si un eslabón es débil, puede arrastrar al resto hacia abajo. Y los que caemos somos nosotros.

Pero también es nuestra responsabilidad, si nosotros compramos el pan más barato, es porque en algún momento se ha recortado algún gasto o paralizado alguna inversión.

Alguno aquí dirá: "ya, pero es que como mi sueldo es una mierda no puedo permitirme pagar más", correcto, pero si suben los sueldos a lo loco, sube el gasto de explotación. Y si sube el gasto de explotación y suben los precios, hay que hacer recortes, porque si una empresa antes ganaba 10 e invertía 9 y conseguía comprar 9, ahora las empresas ganan 8 invierten 7 y consiguen comprar…. 5 ¿Cómo? Porque todo ha subido, hace unos meses un taladro costaba 9 y ahora cuesta 14 y el rendimiento que le saco al taladro es el mismo que antes, solo que encima el rendimiento económico es peor, porque el señor que lo maneja tiene mayor coste y entonces ya no gana 8 sino 7 y así hasta a la mierda. ojo, no digo que los sueldos no deban subir, pero todo tiene sus dos caras de la moneda. Ya lo dijo Kaczynski “no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola”

¿La solución?

Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, habrás pensado que el que escribe el artículo parece que es un gilipollas liberal, pero estas aburrido y quieres descubrir cuánto de gilipollas es o dirás: pues tiene algo de razón. Me gusta pensar que es un poco de las dos cosas.

Sinceramente ni puta idea, yo bastante que me preocupo de lo mío. Que ya es mucho. Pero aviso: No va a ser bonito

¿en qué se va a diferenciar esta nueva crisis de la de 2008?

En 2008 la crisis vino precedida de la quiebra de varias entidades financieras, se había puesto mucho dinero a crédito, con un crédito alto, que total, como todo iba bien eso se pagaba solo. ¿1 casa en Torremolinos? ¡Eres un pardillo! tu cuñado que hacia chapuzas en la construcción se compró 4 hipotecando hasta al perro. ¡Y se pagan solas! es más vendió una al mes y le saco un pastizal, ¡esto no para de subir! Debía medio millón de pavos al banco pero el tío ya estaba mirando para comprarse un Cayenne que conoce a un tío que los baja de Alemania por dos duros. Le quedaba nada para ser el nuevo pocero… hasta que explotó todo… y como he dicho antes el eslabón más débil puede tirar toda la cadena.

¿Cómo se solucionó esa crisis?

Sabéis cuando arregláis algo pero de forma poco ortodoxa con cinta americana y 3en1 y decís, “bueno, pues hasta que se vuelva a romper…” Pues eso hicieron, imprimieron dinero, y no solo imprimieron dinero, sino que pedir dinero era gratis, ¿he dicho gratis? No, no, no, mejor que gratis! Te pagaban dinero por pedir dinero y así has como es como hemos llegado hasta aquí. ¿Qué diferencia esta crisis de la anterior? de momento el exceso de crédito no ha sido un problema, total financiarse era gratis, aunque muchos caeran por tener créditos con interés variable bajo y cuando suba el tipo de interés van a ver que ya no pagan una miseria por ese crédito.

Ahora el problema ha sido técnico, llegó una pandemia y se cerraron fábricas, se cerraron países, las mercancías se estancaron y se encontró la mayor parte de la industria deslocalizada fuera de nuestras fronteras y en un país llamado China que además es un país muy temeroso de los virus y que toma medidas muy estrictas y drásticas, ellos se lo pueden permitir, porque seguimos dependiendo de ellos. Tienen industria y dinero. Solo que antes traer un contenedor costaba 2.000€ y ahora 14.000€ porque tener las mercancías paradas cuesta dinero y es mejor achatarrar barcos que mantenerlos, y cuando “pasa” todo volvemos a tener una demanda altísima, pero no hay transporte ni contenedores, pues sube el precio.

¿Y qué ha pasado? Que nos hemos encontrado con dos situaciones, falta de materias primas/ componentes/ producto terminado y subida de precios de éstas. Entonces sube el precio de las cosas, nos hacemos más pobres, los salarios suben para compensarlo pero no tanto,vuelve a subir el precio de las cosas, nos hacemos más pobres, no gastamos porque no hay que comprar, nos hacemos más pobres, porque no gastar significa dejar a alguien sin trabajo y alguien sin trabajo nos hace más pobres a todos. lo que viene siendo la pescadilla que se muerde la cola en versión vamos a ser más pobres

Y vienen los titulares “¡Reactivaremos la industria!” ¡Bien! ¡Ya era hora!! ¿Y cómo? Aaaaah pero el titular ahí lo tienes, vamos a montar unas fabricas de X. ¿Y cómo las piensas montar? Los plazos de los componentes se han duplicado, los precios se han disparado.

Como ejemplo ahora mismo en mi industria tenemos plazos de componentes especiales para 2024, sí, está bien puesto, 2024, nos hemos saltado 2023, para 2023 tenemos los componentes estándar. Hay proveedores que si les cancelas un pedido dan palmas con las orejas, porque ya lo tienen colocado, proveedores que no te dejan comprar más de lo que les compraste el año pasado, porque la gente está como loca buscando esos componentes y si el año anterior te pedi 10 este mes quiero 500, porque es la diferencia entre vender y no vender y como dije en los otros artículos aquí se van a salvar los que han hecho sus deberes hace un año. Pero si por el camino van cayendo el resto… volveremos a una nueva crisis, solo que ya no vale con imprimir dinero.

Y así es como se esta formando poco a poco una nueva crisis, hemos acabado pagando la gasolina a 2€ pese a que cada día somos más pobres. Solo que de momento solo señalamos a la gasolina realmente, como el tonto que mira el dedo, cuando le señalan la luna y cuando nos demos la leche de realidad nos va a doler mucho

Nota aclaratoria: si pensáis que tengo la solución a este problema os equivocáis, no tengo ni puta idea, yo solo digo lo que veo. Ya lo dije en un comentario lo único que podemos hacer es “a corto plazo llorar, aguantar y si alguno es religioso rezar porque pase rápido.” Las industrias que hayan hecho sus deberes hace casi un año aguantaran, el resto se irán a la mierda... y nosotros detrás