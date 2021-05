No cuentes con que la cafeína te ayude a combatir la falta de sueño tras una noche sin dormir

¿No has dormido bien? Confiar en la cafeína para pasar el día no siempre es la solución, según un nuevo estudio. Investigadores del Laboratorio de Sueño y Aprendizaje de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), en Estados Unidos, han evaluado la eficacia de la cafeína para ayudar a contrarrestar los efectos negativos de la privación del sueño en la cognición y han comprobado que no se puede confiar en su efecto para poder pasar el día con un nivel de alerta adecuado.