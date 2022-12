Twitter suspende abruptamente a más de media docena de periodistas [EN]

Publicado hace 41 minutos por dmeijide a washingtonpost.com

No se dio ninguna razón para las suspensiones, aunque muchos habían escrito o tuiteado sobre los dramas que rodearon la toma de control de la plataforma de redes sociales por parte del multimillonario Elon Musk. Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas de CNN, The New York Times, The Washington Post y otros medios el jueves por la noche. Muchas de las cuentas suspendidas habían escrito recientemente sobre una disputa entre el propietario de la plataforma, Elon Musk, y otro usuario de Twitter que había rastreado los v