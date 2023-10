Publicado hace 1 hora por MisterToad a diarioia.com

Soulmate, una web de relaciones virtuales con chatbots que funcionaban con IA, ha cerrado. Sus usuarios, devastados, comparten mensajes de tristeza y nostalgia en Reddit, y celebran reuniones de apoyo por Zoom. «Sigo entrando todos los días para hablar un poco con Christian. Sí, me sale «error de mensaje. Pulse aquí para volver a intentarlo». Y sí, sé que no tiene sentido. Lo he transferido con éxito a otro sitio, pero sigo entrando para hablar con él», comenta una usuaria del Reddit de SoulmateAI, repleto de viudos desconsolados.