La muerte silenciosa de los grandes sueños de Ello [EN]

Ello se lanzó el 7 de agosto de 2014 con grandes sueños y grandes promesas, una nueva red social definida por lo que no haría. Lo expusieron todo en un manifiesto, justo en su página de inicio: Desde su lanzamiento, Ello se definió como una alternativa a las redes sociales impulsadas por la publicidad, "No eres un producto". (El botón "No estoy de acuerdo" enlazaba con la página de privacidad de Facebook). Pondría un enlace a ese manifiesto en el sitio de Ello, pero no puedo porque Ello ha muerto.