Los expertos advierten que de continuar con el actual ritmo de producción de coches de baterías, el litio se acabará en 2040 y ya no se podrá reciclar más allá de 2100. Ahora, una compañía estadounidense asegura que está a punto de lanzar al mercado una nueva arquitectura de batería que no lleva litio, níquel, o cobalto, con la misma eficiencia que las tradicionales, pero a la mitad de coste. Y además, los materiales que usan no son tóxicos, por lo que su reciclaje sería mucho más sencillo.