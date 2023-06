Intel anuncia el mayor cambio de su marca en 15 años

Publicado hace 19 minutos por cloudstrife7777 a elespanol.com

Intel se ha rendido y empezará a llamar a sus procesadores como los llama todo el mundo: Intel Core. Por lo tanto, la nueva gama de productos empezará con el Core 3, seguirá con el Core 5 y continuará con el Core 7. Pero ese no es el único cambio. El cambio más polémico es que Intel dice adiós a las generaciones. Por ejemplo, la gama actual es la 13ª, y la nueva iba a ser la 14ª, pero eso ya no será así. Intel ya no diferenciará entre generaciones, en un intento de conseguir que el usuario escoja el procesador que mejor se ajuste a sus