La IA sustituirá a 300 millones de trabajadores en solo 10 años

Un nuevo informe desde Goldman Sachs dice que la IA sustituirá a 300 millones de trabajadores en apenas 10 años, pero no quedará ahí... El que aquí os escribe, muy posiblemente, se quedará sin trabajo en no demasiado tiempo. La IA llegará para sustituirnos antes de lo que pensamos. El avance va a traer, según el estudio, una perturbación significativa al mercado laboral y no estamos preparados, ni siquiera las empresas, ni siquiera Elon Musk... No es alarmismo, es realidad y muchos no la están viendo llegar.