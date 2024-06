Publicado hace 44 minutos por ElCuñadoDelHacker a elchapuzasinformatico.com

League of Legends es uno de los juegos más famosos de la historia sin lugar a dudas, y también es uno de los más longevos con una tasa de jugadores increíble en activo. Pero Riot Games no está contenta, al menos en gran parte, puesto en palabras del director del juego afirma que la audiencia de LoL está envejeciendo. Un jugador de 45 años no tiene ni el tiempo ni seguramente las ganas de jugar 4 horas seguidas todos los días a un juego, mientras que un joven de 16 años es una media factible en muchos casos.