blodhemn adslzone.net

Raro es el día en el que un servicio de IPTV pirata no se meta en serios problemas. Los operadores al mando de SetTV ya se han enfrentado a pagar 90 millones de dólares por daños a la emisora DISH Networks. Por si no fuera poco, no se les han quitado las ganas de seguir lanzando más servicios de IPTV pirata.