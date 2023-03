After the War: Un garbeo postapocalíptico

Publicado hace 40 minutos por Deckardio a pixelmaniacos.com

After the War fue lanzado en 1989 por, como ya hemos dicho, Dinamic Software, para ordenadores. Apareció en los habituales ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX y PC, pero además contó con versiones de 16bit para Atari ST y Amiga (...) como la mayoría de juegos españoles de la época, cuenta con dos partes bien diferenciadas. En la primera parte tenemos un beat ‘em up o «yo contra el barrio» de scroll lateral puro y duro. Por contra, en la segunda parte, el juego se transforma en un run and gun de padre y muy señor mío, además de disparar la dificultad