Sandy Petersen, el creador que convirtió la literatura de Lovecraft en el segundo juego de rol más popular de la historia

Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

El hombre detrás de 'La llamada de Cthulhu', inspirado en un relato del maestro del terror, con una importante contribución también al universo de los videojuegos, pasó hace unos días por Madrid. “Propuse hacer una aventura homenaje a Lovecraft a la editorial Chaosium y me encargaron un juego entero porque sabían que escribía bien y no me retrasaba en las entregas. Tardé un año en diseñarlo en una vieja máquina de escribir eléctrica, porque no había ordenadores”.