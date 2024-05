Esta mañana hablaba con otro meneante sobre Stivell y me dio por tirar de entrevistas y videos para acompañar los mensajes. En parte porque los últimos videos subidos son "grabaciones apócrifas" de sus últimos conciertos y no tienen calidad, fui tirando de otros más antiguos. Fragmentos de entrevistas con fotos antiguas y videos remasterizados de actuaciones de los 70. Algunos ya los había visto y alguna entrevista ya pasó por el sub, pero nunca me había dado por recopilarlos. Es una selección "de época", casi todos "del siglo pasado", omitiendo las entrevistas ya publicadas en este sub. Un poco de nostalgia por la carrera musical de este señor que, con sus 80 años, sigue al pie del cañón.

En los videos más antiguos, acompañado por Gabriel Yacoub (guitarra y banjo), René Werneer (violín) y Dan Ar Braz (guitarra acústica y eléctrica).

Tri martolod, uno de sus temas más conocidos y queridos. "En homenaje a la marina, la marina pesquera evidentemente"

Del mismo concierto, Can y Melinydd. Menéame no deja incorporar el video de Dailymotion, así que dejo el enlace: https://www.dailymotion.com/video/xug9dw