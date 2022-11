Sanidad de Madrid: manifestaciones, pero ¿y el voto?

Se avecinan una serie de manisfestaciones en Madrid en defensa de la sanidad pública. Tras tres décadas de dominio de la derecha en Madrid el deterioro de la sanidad madrileña es notable habiendo sufrido una serie de hitos elección tras elección desde el Tamayazo que hiciera a Esperanza Aguirre presidenta de la comunidad hasta las últimas acciones del gobierno de Ayuso. ¿Pero manifestarse para luego en 6 meses volver a votar al mismo partido para premiarles por su gran trabajo en la privatización?

Ya llevamos años de ejemplos y de advertencias de que la intencion era privatizar la sanidad (mediante contratos publico-privados) y el aumento o priorización de la sanidad privada y aseguradoras. Todo el mundo se reía de esas quejas y la realidad es que los seguros privados han aumentado en los últimos años: ya hay 4 de cada 10 madrileños con seguro privado. El plan de privatización indirecta iba viento en popa. Como diría cierto personaje de serie de los años 80: "me gusta que los planes salgan bien".

Pero ahora la gente piensa en manifestarse en defensa de la sanidad pública, pero ¿votarán en consonancia? Lo dudo. Y como ejemplo me remito a una anecdota muy reveladora que pasó desapercibida para mucha gente: cuando sufrimos la polemica de las carnes y las palabras de Alberto Garzón, en una cadena de televisión estatal hicieron una entrevista en un pueblo de Castilla y Leon donde se manisfestaban en contra de las macrogranjas en su pueblo. Y entrevistaron a una de las manifestantes. Y sus palabras reflejaron la idea más ingenua de lo que la gente tiene en mente, y por lo que el PP en Madrid volverá a ganar en 6 meses. Y es que esta entrevistada, en representación de todos los manifestantes del pueblo que iba a albergar la macrogranja, dejaba claro que su intencion es exigir al PP que cesara la macrogranja, y que ellos no querian macrogranja pero dejaba caer entre líneas que tampoco querían cambiar de voto. Es decir, ellos querían seguir votando al PP pero querían que por arte de magia o en una idea feliz el PP cambiara su politica de macrogranjas. Claro que si, hombre, son ellos los que estan dando las licencias y permitiendo eso y van a dejar de hacerlo sabiendo que van a seguir teniendo tu voto porque tu te manifiestes. Porque ya eso de cambiar de voto a otros partidos era un esfuerzo supremo. Entonces, tras esa entrevista, me di cuenta de que la gente es muy ingenua hasta el punto de pedir cosas a un partido que sabe que no lo va a hacer mientras sepa que el voto lo tiene asegurado.

Pues aquí en Madrid pasará lo mismo y ojalá me equivoque, pero la gente se manifestará por la sanidad publica, pondrá el grito en el cielo y pondrá de vuelta y media a Ayuso y el PP, pero el dia de las elecciones... ay, el dia dia de las elecciones... el dia de las elecciones volveran a votar al PP pensando que ahora si que si les haran caso tras las manifestaciones y que dejaran de deteriorar la sanidad pública... O incluso algunos puede que piensen que ahora si el PSOE es la alternativa... claro que si, cuando PP-PSOE y Cs votan el 75% de las veces lo miso en europa y gracias a esas votaciones en el Parlamento Europeo se ha abierto un marco legal a la privatización de servicios publicos en la UE... porque eso de votar a otros partidos para castigar al que lo hace mal... si es para castigar a la derecha no... ¿qué me está usted contando?... ¿que vote a los comunistas peligrosos?

En Mayo de 2023 veremos si me equivoco o no...