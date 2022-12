La ridícula festividad de la Inmaculada Concepción

Cada 8 de diciembre TODOS los españoles "festejamos" el día de la Inmaculada Concepción. Este "dogma" lo promulgó el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854*. Mucha gente cree que "Inmaculada Concepción" se refiere a la concepción virginal de Jesucristo, pero éste es otro capítulo de la misma novela.

Según la mitología católica, junto al espermatozoide ganador, se introduce en en el óvulo una especie de maldición invisible "Pecado Original" que nos privaría, irremediablemente, tras nuestra "corta" existencia terrícola, del paraíso infinito. Por suerte este pecado se borra con el agua mágica del bautismo, rito iniciático de esta secta. Esta "maldición" se la echó Jehovah a la humanidad por un enfado que cogió al ver que Adán y Eva le desobedecieron. En el siglo XIX no les pareció bien que la Virgen María hubiera soportado este grave pecado heredado y decidieron quitárselo de forma retroactiva en forma de decreto. En fin, bastante ridículo todo. Una trama demasiado loca... pensaría cualquier guionista.

Es difícil entender cómo, en pleno siglo XXI, en un supuesto estado aconfesional (sin religión), se siguen designando como festivos días que no tienen significación para el conjunto de los españoles y no resisten el más mínimo escrutinio histórico-crítico. Exactamente el mismo caso se da con la celebración a nivel estatal de la "Asunción de la Virgen", otro dogma bastante loco en el cual celebramos (15 de agosto) que la Virgen María subiese al cielo de forma corpórea y no espiritual como el común de los católicos devotos.

Si no tuviéramos normalizadas las distintas imposiciones de la mitología Católica, desde cuándo "éramos" teocracia, esta designación de festividades sería un verdadero escándalo, pero pasa de puntillas hasta en supuestos gobiernos progresistas... y que nadie salga por peteneras diciendo que perderíamos festivos ya que son un número ya designado: 8 del gobierno estatal, 2 de las CCAA y 2 de las localidades, que se tienen que asignar año a año. En Uruguay, por ej, no querían quedarse sin los festivos de Semana Santa y les denominan Semana del Turismo desde 1919. No hay que esforzarse mucho para encontrar un motivo común de celebración, no vergonzante, de festividades... que serían para TODA la ciudadanía.

*[...] Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra: Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por Nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho.