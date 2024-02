A falta de un artículo o entrada de blog oficial por parte de los administradores de Menéame, voy a intentar aportar una solución rápida y sencilla a un problema que está siendo común en los últimos días y del que bastantes usuarios están dejando constancia en los comentarios o en el Nótame, y es el de los problemas de navegación en esta web, ya sea por la aparición constante o fugaz del aviso de privacidad (cookies), incapacidad de cambiar de versión (entre la nueva y la clásica) o imposibilidad de desplazarse en la página (scroll vertical).

Sin más dilación, y para aquel que no tenga tiempo, ahí va la solución, y después el motivo por el que ocurre:

En una ventana del navegador no privada que suelas utilizar, desactivar/deshabilitar TODAS las extensiones, aplicaciones/apps o addons del navegador, pudiendo ser necesario reiniciarlo. Cargar o resfrescar la página de Menéame. Aceptar todas las cookies, configurar las cookies deseadas o rechazar todas las cookies desde el aviso de privacidad. Refrescar o recargar la página de Menéame y comprobar que se puede navegar correctamente. Volver a activar o habilitar las extensiones, apps o addons del navegador que deseemos, siendo posible una vez más reiniciar el navegador. Refrescar o recargar menéame y, una vez más, comprobar que la navegación es correcta.

Cabe la posibilidad de que esta solución no funcione, sobre todo en navegadores con opciones de bloqueo y rastreo incorporadas (ej. Brave). En ese caso, tendremos que entrar en los ajustes del navegador (normalmente en el apartado de privacidad o seguridad):

Establecer una protección contra rastreo "estándar" en caso de que hayamos incrementado la seguridad (ej. Firefox "estricto") o Desactivar las opciones de anti-rastreo o de aviso de compartición de datos y/o Desactivar el bloqueo de contenido peligroso o engañoso según el navegador. Proceder a realizar cada punto de la lista anterior.

Esta solución debería funcionar para todos los navegadores principales: Chrome, Edge, Firefox, Brave, Opera, Safari y cualquiera de sus forks o clones.

El motivo por el que se da esta solución y por el que, a priori, parece que los admins de Menéame no hacen nada, es porque no se trata de un problema de Menéame per se, sino de los filtros que utilizan algunos navegadores y algunas extensiones de privacidad y bloqueo de anuncios (Ghostery, NoScript, uBlock Origin, AdBlock, I don't care about cookies). Concretamente, parece que el problema procede de la lista pública anti-spam de EasyList, que en su última actualización cataloga las cookies de ClickioCDN (una cookie en principio válida y no demasiado invasiva para ofrecer anuncios de AdSense según geolocalización) como spam malo.

Las extensiones mencionadas (o, en su defecto, el navegador) que se "nutren" de dicha lista lo que hacen es bloquear u ocultar el aviso de privacidad (cookies) por lo que la web queda en un limbo en el que no se pueden aceptar, configurar o rechazar las cookies, causando por lo tanto problemas en la navegación.

Por cierto, que el problema no es único de Menéame, sino de todas las webs que tienen incorporada la cookie mencionada y que son lo suficientemente honestas como para avisar de ella y dar la opción de desactivarla desde el aviso de privacidad, por lo que esta misma solución debería servir para dichas webs.

Espero que haya servido de ayuda.