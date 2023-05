“Nos gusta mucho tu idea”

En relación con este comentario:

netflix-sufre-uno-mayores-fiascos-historia-series-mas-polemicas/c032#c-32

***************************************

Una anécdota, entre las cuatro millones ochocientas veinte mil que tengo y que no todas se pueden contar, sobre una reunión en un despacho de un productor del mercado patrio. Tras enviarle un tagline (frase que resume toda la historia, sí, ya sé que es una barbaridad pero como se copian todo de los usanos, pues eso también) y un resumen en diez líneas de la historia. La siguiente pregunta o petición es si tienes tratamiento completo y guión del primer episodio, más sinopsis breve. Por supuesto que lo tengo, me la piden y se lo envío a la productora.

Paréntesis de tiempo a la espera de respuestas que me permite contaros, cambiando cosas, de qué va la historia muy resumidamente y sin destruir la idea, que creo que sigue siendo válida. Seis episodios de un thriller rural donde el espectador ve, sabe lo que hacen los delincuentes y es la policía quien no tiene toda la información pero deben resolver el lío mortal en el que han metido a varias personas que además no tienen la culpa de nada. Todo arranca por un primer error cometido por los malhechores y a partir de ahí todo se les complica y además complica a los demás inocentes. Unos quieren salir del lío en el que se han metido ellos solos, otros quieren conservar la vida ya que no tienen arte ni parte en nada de eso y la policía entender y detener a los causantes de todo esto. La historia está documentada en dos localidades concretas pero se les ha cambiado el nombre para evitar suspicacias. Cada capítulo lleva un título de presentación y termina (excepto el episodio tres) en un buen “final en suspenso”, cliffhanger para los aficionados a los palabros usanos. Personajes en número controlado para no disparar el presupuesto y pocas escenas de acción caras, las justas. Idem presupuesto.

Un mes después les envío un correo para saber cómo iba la cosa. Me dicen que el lector de guiones de la casa ha valorado la serie. (Muchas productoras tienen la figura del lector de guiones que filtra las docenas de proyectos que les llegan cada semana. Es una figura oscura por varias razones, una es que es un supuesto guionista que no ha colocado nunca nada o si ha colocado algo es de calidad regulera, suele ser ahijado, primo, sobrino del dueño de la productora y otra razón de oscuridad es que a veces si ven un proyecto bueno lo tumban por pura envidia [esto da para otra anécdota, otro día]). Pregunto si concertamos cita para hablar sobre el proyecto. Respuesta, que ya me llamarán, que ahora mismo el departamento legal (el abogado externo que les lleva los papeles) está muy ocupado ahora con el rodaje de “Piturrín de Patarrón”, (normalmente es una serie o película que no te suena de nada y que no te sonará de nada nunca, pero te callas.)

Un mes más y te convocan para cita con el productor. Te dejan claro que Productor Martínez sólo dispone de media hora y que prepare un pitch (monólogo intenso de venta del producto). Como ya me lo sé, nunca preparo nada, tomo notas de puntos clave de cosas que quieren oír y los uso de referencia de la historia en cuestión. Da igual lo que te prepares siempre hay fallos desde su punto de vista o mala exposición o... lo que les salga de las gónadas ese día.

Ya en la productora, te han dado una hora concreta y normalmente te hacen esperar entre media hora y tres cuartos de hora. Aunque ya lo sé, no puedes llegar tarde porque quieres colocar la serie.

En la reunión. “Nos gusta mucho tu idea”. Nunca se sabe quiénes son esos a los que les gusta la serie, pero bueno. Y sobre todo, mal empezamos porque siempre eso indica que lo viene después es el terror.

“Tal y como entendemos la historia recuerda mucho a varios trabajos de David Lynch” (en mi vida se me ha ocurrido vender algo que sólo puede escribir o dirigir Tito Lynch, en mi vida.) “Bueno, es una historia lineal con todos los puntos de giro adecuados, personajes claros... ¿qué es lo que le recuerda a Lynch?” Digo yo intentando entender.

“La nieve”. Me quedo un instante en estado de conmoción, la historia sucede en invierno y hay nieve por aquello del juego dramático y visual, pisadas, ventiscas, sangre sobre nieve, etc. Intento recordar alguna película de Lynch con nieve. No recuerdo ninguna. Sólo se me viene a la cabeza el montón de arena de Dune, pero no creo que sirva, así que le dejo que siga.

“Me preocupa la nieve, si no nieva no podemos rodar esto.” De nuevo conmoción pero respondo rápido. “No hay problema, la nieve es sólo un factor visual más, se puede cambiar por frío en invierno sin nieve ni lluvias.”

“A los actores que tenemos en cartera no les gusta rodar con frío, meterse en aguas heladas y cosas así...” Conmoción por mi parte. “Bueno, la escena de recuperar el cadáver del lago se puede narrar sin necesidad de...”

“Ese es el problema, hay demasiados cadáveres.” Conmoción de nuevo, ahí ya no sé qué decir. Silencio. Hasta que atino a preguntar... “¿Y qué cambios sugiere para que sea factible la historia?” (Uso factible con maldad.)

“Tres cosas. La primera. Verano. Campos de trigo al sol, chicos y chicas con ropas de verano, piscinas. Alegría de la vida en verano. La segunda. No puede ser que por casualidad se monte este lío, uno de los delincuentes se está separando de su mujer y por eso la mata. Tercera. Los protagonistas deben ser chavales que quieren hacer de detectives en sus vacaciones de verano. ¿Has visto “Stand by me”, pues eso pero con un punto Lynch.”

Como estoy acostumbrado a que si el productor quiere que las paredes sean verdes en lugar de azules, hago como que tomo notas sobre los cambios pero como sé que todo esto es otra historia y que esto no llegará a buen puerto, finjo interés. Como siempre, para tocar las narices y que no se note, hago algunas preguntas tipo... “¿Y qué hacemos con la policía investigando el caso?” “Eso fuera, los chavales son los protagonistas”. “Los criminales son peligrosos, mortalmente peligrosos y...” “Son unos pobres descarriados de la vida, inmigrantes ilegales y cosas así...” Ya es cuando sé que todo se irá al cuerno y digo eso de “déjeme unos días y le envío los cambios”. Nos damos la mano y salgo del despacho. Vuelta a la casilla de salida. Nunca me vuelven a llamar y nunca les envío nada porque sé que cuando se hagan esos cambios (imposibles por otra parte) se pedirá que los protagonistas sean labriegos zombies (exagero) y los criminales un grupo de circo (exagero, pero no tanto)...

En fin... si me apetece os contaré más historias relacionadas con este apasionante mundo.

Dedicado a aquellos que creen que los guionistas elegimos lo que se produce y se ve luego en su canal o su PPV favorito.