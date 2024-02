No sé a qué agricultores conocéis, yo conozco a éstos

Cuanto más lo oigo más atónito me deja el discurso de que los agricultores son unos pobrecitos a los que pagan la mercancía muy baja pero la gran superficie la vende muy cara. O que son unos pobrecillos que no ganan ni el SMI. Yo soy de pueblo y he visto otra cosa, y he hablado con otros agricultores, que deben ser marcianos. Todos ellos dueños de su negocio y maquinaria.

Primero, no se puede ser agricultor sin poner mucho dinero en ello. Mis conocidos llevan toda la vida trabajando -el más joven tiene 38, pero la maquinaria la compró su padre-. Un tractor vale 100.000 euros nuevo, calcula la mitad de segunda mano, pero necesitas naves, aperos que van con el tractor, cosechadora si te lo puedes permitir… Esta gente acumula en todo eso entre 250.000 y 500.000€. Tipos que si estás con ellos en un bar pensarás que son pobrecillos, por las pintas. Solo que estos pobrecillos ganan para comprar su maquinaria, hacer naves, y tienen varios pisos en Madrid y Guadalajara (os hablo de agricultores de esa provincia, centrados en cereal y girasol). Desde luego no hubieran podido hacer todo eso si el campo dejara tan poco dinero como ellos dicen. Os aseguro que no hay año que no te digan que la cosecha es mala. Treinta años llevo oyéndoles lo mismo.

El diésel de agricultura es mucho más barato que el de los coches, está subvencionado. (Le ponen otro color y si les coge la guardia civil echándoselo al coche les cae una multa buena). También tienen subvención por cada hectárea que cultivan. Es decir, solo por sembrar les pagan. Con seguro agrario, si pierden la cosecha les repagan. Pueden salir comidos por servidos, en el peor de los casos. Pero a poco que vaya bien la cosecha, ganan dinero. Además el grano fluctúa de precio, como los valores en bolsa. Si tienes una nave, y todos la tienen, lo guardas hasta que se pague bien, y lo vendes en el mejor momento de cotización. Pero sin duda cuando hables con ellos te dirán que la cosecha siempre es mala, que no ganan, que qué mal el campo… gente más llorona no hay en España.

Y sí, es verdad que el panorama ha cambiado, el diésel es más caro, los fertilizantes, sin Rusia de proveedor de gas, etc., también. Pues como a nosotros cuando llenamos el depósito o hacemos la compra.Y no hay duda que el limón o naranja, o verdura, lo pagan a miseria en el campo y lo compramos en la tienda cien veces más caro. Pero tampoco hay duda que cuando vas a comprárselo directamente a ellos: te cobran el precio del súper.

Así que, en resumen, no entiendo que muchos estéis tan en favor de los pobrecitos agricultores que ahora se dedican a protestar porque la política de la UE ha decidido no subvencionar tanto al campo (ojo, tampoco es que les vayan a quitar el dinero). Yo me tomo vinos con esta gente, y me río con ellos, y unos me caen mejor y otros peor. No tengo interés en que se arruinen. Y si tienen que protestar por algo, pues como cualquier colectivo, para eso tenemos una democracia. Pero son lo que son, empresarios que trabajan en su propio negocio, y que ganan dinero con él. Gracias en gran parte a la política de la UE que protege sus negocios. Cuando tuve mi empresa siempre pensé qué suertudos, empiezan el año con un ingreso. Y si no ganan, les basta con vender la maquinaria, comprar pisos y ponerlos en alquiler en la ciudad. Les daría de sobra e iban a vivir cómodamente el resto de su vida. Si siguen labrando es porque el dinero sigue llegando. Sin duda habrá otros en otra situación, pero porqué siguen y gastan diésel en llevar el tractor a Madrid o a Barcelona sin tan mal les va. Que un tractor no supera los 20km/h y gasta como diez coches.

Dejo para otro día el tema de abonos, pesticidas, cortar árboles y agredir al medio ambiente, porque tampoco he conocido gente menos ecológica que ellos. Todo lo que no sea para ganar no sirve, y proteger la tierra es una jilipollez, te dicen. Si por ellos fuera ya no crecería nada en ningún sitio, y no les razones que se cierran en banda o te dicen que qué sabes tú de campo.

Hala, paisanos tractoristas, ya podéis apedrearme por contarlo.