Menéame y su oportunidad perdida

Entre los usuarios antiguos de menéame está la costumbre de hablar sobre esta web sin tener ni idea de sus estadísticas, estado y demás. Porque claro, para nosotros todo en esta web esta mal y ya no es lo que era y le quedan dos telediarios. Y mientras tanto, ahí sigue, año tras año. La web sigue funcionando 7 años después de su cambio de dueño y esta año Menéame cumplirá la mayoría de edad (la "fecha de nacimiento" de la web es el 7 de diciembre de 2005. Que también son ganas de lanzar un proyecto web en puente)

El caso es que yo no quiero ser menos, que llevo aquí más tiempo del que debería darme vergüenza reconocer. Así que allá voy. Menéame nunca fue lo que era, pero creo que su gran oportunidad fueron los artículos, y las dejaron escapar.

Menéame empezó en una época en la cual lo que lo "petaba" en Internet eran los blogs. Las redes sociales existían, pero aún estaban en pañales. La gente "activa" en Internet tenían un blog. Yo lo tenía, muchos de mis compis de la universidad o amigos del colegio también los tenían. De esos blogs, hoy casi todos están cerrados.

En estos años iniciales Menéame funcionaba casi como un agregador de blogs. Y para los que escribían en blogs en lengua castellana estar en menéame era algo casi necesario. Por lo que muchos de los "blogs stars" de la época tenían su usuario aquí y participan en esta web. Los más viejos del lugar os acordareis de ellos. Gente como kurioso, aberron, irreductible, alpoma, emulenews y muchos más.

Eso eran los viejos tiempos. Los buenos tiempos, tal vez. No lo se, la memoria y la nostalgia es engañosa. Fuera como fuera, las redes sociales llegarían con fuerza. Muchos de los "blog stars" fueron dejando Menéame para irse a Twitter, Facebook, etc. Incluso fueron cerrando los blogs que tenían, para pasarse a otros medios. Podcast, Tiktok, Youtube, etc.

Cuando Menéame empezó el contenido que se generaba en Internet era en modo texto y a través de blogs, muchos de ellos personales. Hoy en día los creadores de contenido profesionales se han movido a canales audiovisuales. Los que tenían blogs personales se han ido moviendo a redes sociales.

Menéame ha ido perdiendo relevancia porque fue relevante en una época en la que Internet era distinta. En esta época Menéame aun tiene su lugar. Conozco a muchos que siguen usando esta web para informarse, como un complemento a los grandes medios. Pero entran en la portada, miran por encima y a otra cosa. No tienen usuario y si lo tuvieron dejaron de conectarse hace más de un lustro.

Vale, ¿y que podría haber hecho menéame al respecto? Y esto lo voy a soltar desde mi ignorancia de las tripas y haciendo la absurda presunción de que los dueños de todo esto no han pensado ya en esta idea.

Pues haberse posicionado como un sistema para creadores de contenidos al estilo de Medium o Substack. Estas plataformas permiten a las personas que aún generan contenido en modo texto poder sacar dinerito de ello. Revisando y tirando del hilo a algunos de los usuarios que he mencionado antes, veo que algunos de ellos están por ahí.

Dicho de otra forma. Menéame perdió preponderancia (en mi opinón, ojo, SIEMPRE en mi opinión, yo no tengo los datos) cuando la "blogosfera" hispana se fue diluyendo. Haber dado a los creadores de contenido una herramienta para crear sus artículos, monetizarlos y llegar a nuevos usuarios podría haber convertido a Menéame en el "Medium español", como en su momento fue el "Reddit/Digg español"

Y el asunto es que estas herramientas ya están. Es decir, la herramienta para crear artículos funciona. Es obvio, la estoy usando yo mismo ahora. La visibilidad la ibas a tener. Aunque Menéame no esté ya en sus años más dulces, alguien que llegue aquí y genere contenido de calidad va a tener mucha más visibilidad que si escribiera en un blog personal. El sistema de suscriptores y avisos si habría que hacerlo, pero no sería empezar de cero, teniendo ya el sistema de amigos y de subs (que funciona de aquella manera, vale, pero existe) Casi lo único que tendrías que hacer es tratar la pestaña de artículos de cada usuario como si fuera un sub, y añadir avisos por correos.

¿Y la monetización? ¿Cómo hacer que los que escriben aquí reciban dinerillo? Pues el tema es que esto ya funcionaba (aunque creo que lleva años sin funcionar) En el perfil de usuario de menéame hay dos espacios que ponen Código AdSense e Id del Anuncio. Esto en sus tiempo permitía que los usuarios recibieran un porcentaje de los ingresos publicitarios que generasen los anuncios de sus noticias de portada. Repito, creo que hace años que este sistema no funciona (¿alguien me lo podría confirmar?), pero el tema, es que el código de menéame ya contempla un mecanismo para dar ingresos a sus usuarios.

En resumen. Menéame ha ido perdiendo peso una vez que los blogs fueron pasando de moda. La web tuvo la oportunidad de rellenar este hueco creando un sistema de creación de contenidos monetizables que quizás habría ayudado a mantener su anterior relevancia cubriendo un nicho existente en el mercado anglosajón. Lo más importante, es que la estructura ya estaba ahí.