Los medios que tengo en "favoritos"

Hace unos días el usuario@Tintoritto me sugería el publicar la lista de webs y blogs que tengo en "favoritos". Ya que una de las alegrías que me ofrece Internet es descubrir pequeños medios, muchas veces con gente apasionada detrás y unos contenidos geniales de los que soy el primero en aprender, me pareció una excelente idea. Además Meneame tuvo en esta idea una de sus filosofías de origen, pues los grandes medios no tienen mucho problema en encontrar eco. Por supuesto será un placer si alguien se suma. Por otro lado, como uso diferentes sistemas operativos en los que tengo distintos marcadores, yo mismo iré poniendo más otro día.

Como comentario final puedo decir que no participo en la creación de ninguno de ellos. A alguno de sus responsables tengo la suerte de conocerlos, pero sinceramente no los recomendaría si no pensara que os pueden servir. Ahí van:

https://metaludica.com/ Artículos sobre tecnología y juegos muy completos. Además con un enfoque de lo más interesante al establecer derivadas filosóficas, políticas...

https://universodecienciaficcion.blogspot.com/ Siempre lo digo. Manuel Rodríguez es de las personas que más saben de Ciencia ficción. Un placer leer sus artículos. También tiene blog de cómic:

https://amrazgz.blogspot.com/

https://peliculasdeculto.blogspot.com/ Trabajadísimos artículos sobre pelis, en ocasiones con información directa de las personas que participaron en las producciones.

https://themoviescores.com/ Pese al nombre es en castellano. Y aunque habla de bandas sonoras, también profundiza mucho en las pelis.

https://starlighthunter.com/ Sobre astrofotografía y fotografía nocturna. Consejos, imágenes, muchísima info para cualquier persona interesada. Su responsable está por aquí starlighthunter.com

https://39escalones.wordpress.com/ Blog de cine. En ocasiones enlaza pelis antiguas que yo no conocía.

https://porlagreciadezeus.es/ Normalmente pequeñas entradas describiendo interesantes episodios mitológicos de la Grecia clásica o productos culturales relacionados.

https://www.insertcoinclasicos.com/ Completos artículos sobre videojuegos clásicos. ¡Anda, veo que acaban de subir uno sobre el "Superman" de Atari. Lo menearé ( si nadie se me adelanta XD )

https://zaragozaarquitecturasigloxx.com/ Entradas y entradas sobre todo tipo de edificios de Zaragoza, muchos de los cuales tienen interesantes historias detrás.

https://romanainsolentia.com/ Centrado en arqueología y cuestiones culturales de Roma (por cierto, el sub o comunidad de Roma está muy bien). Añado otra muy currada sobre el mismo tema, con continuas referencias además a textos clásicos:

https://domus-romana.blogspot.com/

https://pixelmaniacos.com/ También interesantísimos artículos sobre videojuegos clásicos. A veces sobre sistemas o equipos.

https://urbancidades.wordpress.com/ Otro blog sobre arquitectura con entradas curiosas (al fin y al cabo la arquitectura de cualquier época es también arqueología). En este caso centrado en Madrid, aunque no solo.

https://www.laespadaenlatinta.com/ Noticias y completísimos artículos sobre todo tipo de obras culturales, antiguas y actuales.

https://maskandmagic.blogspot.com/ El rol es una de mis pasiones, así que tengo unos cuantos blogs con curiosidades, historia, ayudas... Este es uno de ellos.

https://roldelos90.blogspot.com/ Hablando de rol este es uno de los faros de esta forma de arte, con artículos clave. Su creador tiene otro centrado en el mundo de Magic:

https://magicdelos90.blogspot.com/

https://rolerosnorepresentativos.wordpress.com/ Más artículos interesantes y otros recursos sobre rol.

https://mapasmilhaud.com/ Mapas de todo tipo de los que se puede aprender mucho. Su responsable milhaud también está por Meneame

https://nicholasavedon.com/ Blog de escritor en el que nos podemos encontrar desde sus obras hasta artículos culturales. Anda, ¡uno sobre "The Orville"!

https://via-news.es/ Gran trabajo para difundir cultura: noticias, reseñas y artículos sobre todo tipo de obras culturales.

https://cuanticagrafica.com/ Reseñas fundamentalmente de todo tipo de cómic. Me va bien también para descubrir obras.

https://filco.es/ Si el ser humano se salva será también gracias a la filosofía. Tiene contenido de pago, pero también otro interesante en abierto.

https://www.elcornetin.es/blog/ Videojuegos, podcast, rol, pelis... en una web muy trabajada.

https://ashoggothontheroof.blogspot.com/ Blog de una traductora profesional que trabaja mucho en obras de rol y que hace artículos llenos de datos.

https://vetustideces.blogspot.com/ Artículos sobre humor gráfico.

https://conalforjas.com/ Cicloturismo. Sí, también soy de los de la licra XD

https://universobolsilibro900177163.wordpress.com/ El blog de "las novelitas de a duro". Lo lleva el crítico Carlos Díaz Maroto, uno de los responsables de la desaparecida y añorada web Pasadizo. Añado otro sobre bolsilibros:

https://bolsilibrosmemoriablog.wordpress.com/

https://nacionrolera.org/ Más rol del muy bueno, al que sumo La Frikoteca, la Universidad Autónoma de R'lyeh , El rincón del cabo Hicks, el agregador Red de Rol y la biblioteca de Alejandría del rol conocida como Sinergia del rol, Aventuras extraordinarias y Rolosofo:

https://frikoteca.blogspot.com/

https://unaur.blogspot.com/

https://cabohicks.blogspot.com/

https://redderol.blogspot.com/

http://www.sinergiaderol.com/

https://aventurasextraordinarias.blogspot.com/

https://rolosofo.com/

https://visitandojardines.com/ Artículos repletos de información sobre espacios verdes de todo el mundo.

https://retrodanuart.com/ Aquí se curran longplays de videojuegos clásicos. Como acompañantes, completos artículos.

Bueno, pues otro día más. Como decía, quedo también a la espera de alguna de vuestras recomendaciones :-)