Hay errores matemáticos que se cometen por no tener ni un mínimo de sentido numérico. Publicar que la población de Soria se ha reducido en un único año un 7,2% sin darse cuenta de la barbaridad de ese dato, sería un buen ejemplo. Una bajada así significaría que en una provincia como Soria se habrían perdido más de 6.300 personas sobre un total de unos 90.000. Una auténtica hecatombe para un único año. El error viene de haber tomado los datos de Eurostat y no haberse dado cuenta que son tantos por mil (‰) y no tantos por ciento (%).