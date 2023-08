Un ligero pero interesante cambio en el relato

Los medios periodísticos occidentales son un buen termómetro de por donde tiende la percepción de la guerra en nuestros dirigentes. dado que lo que se dice informar , no lo hacen debemos leerlos para averiguar el grado de compromiso que la OTAN tiene con el conflicto.

Habitualmente, han basado su relato en las atrocidades rusas, las armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra, las enfermedades de Putin o su contestación interna. También nos han obsequiado con las supuestas victorias ucranianas y en caso de haberlas, las han magnificado hasta el punto de dejar a batallas como Nordlingen o Waterloo en meras anécdotas comparadas con los éxitos de la tropa de Zelensky.

Por ello resulta significativo que diferentes Medios, cada vez con mayor frecuencia empiecen a publicar noticias que, por decirlo de algún modo no dejan a Ucrania en demasiado buen lugar.

Varios han sido los canales de Youtube y Telegram que publicaron incidentes entre mercenarios y Mandos ucranianos. También varios medios rusos se hicieron eco del trato que, según esos mismos mercenarios recibían de los ucranianos. Sin embargo, hasta ahora, nada de esto había aparecido en los medios occidentales. Pero, de repente empiezan a publicar noticias similares diferentes noticiarios y rotativos. A modo de ejemplo, El Confidencial ha publicado un artículo, haciéndose eco de otros medios, que encabeza conel siguiente párrafo, » Misiones suicidas y abusos: los combatientes extranjeros del Ejército ucraniano denuncian a sus dirigentes.» Continua con lo siguiente «Voluntarios militares de la Legión Internacional impulsada por el propio Zelenski reportan casos de abusos, saqueos y misiones suicidas ordenadas por sus propios mandos.»

No es nada que no supieramos los que seguimos, a través de otras fuentes, esta guerra pero de repente se pone, ante los ojos del público menos informado, esa realidad.

También, de repente se publicitan los casos de corrupción dentro del Gobierno y el Ejército ucraniano. Diferentes Medios publicaron el caso del jefe de la Oficina de Reclutamiento de Odessa. Ahora, según Diario 16, Zelenskiy, se muestra indignado por la corrupción desvelada por la auditoría en los centros de reclutamiento de Ucrania, luego el problema, pasa de ser una anécdota local a ser generalizado.

La CNN, por su parte, sin que nadie se lo exigiera ni pidiera, se descuelga con una encuesta en la cual se afirma que los estadounidenses están cansados de suministrar armas a Ucrania. Según esa misma Cadena, el 55% de los ciudadanos estadounidenses se oponen a que el Congreso asigne fondos adicionales a Ucrania. Así lo demuestran los resultados de una encuesta publicada por el canal de televisión estadounidense CNN. La opinión contraria es compartida por el 45%. La encuesta se realizó del 1 al 31 de julio.

El 51% de los encuestados dice que Estados Unidos ya ha hecho lo suficiente para ayudar a Ucrania, y el 48% dice que el gobierno estadounidense «debe hacer más». El 56% de los estadounidenses también expresó su preocupación de que el conflicto podría amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.

También se preguntó a los participantes de la encuesta sobre los tipos de asistencia que Estados Unidos podría proporcionar a Ucrania. El 63% estaba a favor de la asistencia en la recopilación de inteligencia, el 53% en el entrenamiento militar, el 43% a favor de proporcionar armas y solo el 17% a favor de la participación de las fuerzas estadounidenses en el conflicto.

Un artículo de publicación británica reflejó la opinión del Coronel Retirado, Bretton-Gordon, según la cual Ucrania corre el riesgo de perder a sus aliados occidentales debido a las acciones de Zelensky.

Estamos hablando de Polonia y Gran Bretaña, que no están muy contentos por el apoyo de Ucrania.

Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania provocó una disputa diplomática entre Kiev y Varsovia al convocar al embajador polaco Bartosz Cichocki el 1 de agosto para una explicación. El motivo de la gestión de la misión diplomática de Ucrania fueron las declaraciones del Ministro de la Oficina del Presidente de Polonia, jefe de la Oficina de Política Internacional, Marcin Przydacz. Anteriormente, un funcionario polaco dijo que Ucrania debería apreciar mucho la ayuda y el papel que «Polonia ha estado desempeñando para Ucrania en los últimos meses y años».

Al embajador polaco le dijeron en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania que tales declaraciones «son inaceptables». La reacción similar de Kiev al «amigo más fiel de Ucrania» enfureció al público polaco, y el primer ministro Mateusz Morawiecki calificó el incidente como un error que «no debería ser». Según Bretton-Gordon, incluso si Zelensky no sancionó personalmente la convocatoria del embajador polaco, “Kiev sigue jugando con fuego.”

¿Qué significa todo esto? Es difícil de adivinar pero pudiera ser una forma de ir mentalizando a las masas, adoctrinadas durante mas de un año con la idea de la victoria ucraniana y la imperiosa necesidad de obtenerla, a la idea de que la guerra no se puede ganar y que, llegado el caso, si hubiera que abandonar no sería porque occidente haya hecho algo mal, su soberbia se lo impide reconocer, sino porque los ucranianos son torpes, desagradecidos y corruptos.

El escenario Vietnam o Afganistán puede estar empezando a servirse.

-------------

Este artículo es un comentario de un blog prorruso. Lo firma Carlos Sánchez Ferlosio. No sé si el nombre es real o ficticio. Su contenido me pareció una reflexión inetresante y la comparto como reflexión, sin estar de acuerdo con ella o no.

Fuente original: https://guerraenucrania.wordpress.com/2023/08/02/dos-guerras-enrico-tomaselli/#comments