Guía del IRPF para meneantes

Ayer leía el siguiente comentario por aquí:

Me quedé muy consternado de que un meneante adulto funcional y bien informado no supiese cómo funciona el IRPF, y bueno, de paso, que no sepa que este año no sube ni baja. Empecemos por esto último:

Qué cambia en el 2023

Lo primero que cambia es que existía una rebaja fiscal de las rentas de hasta 21.000 euros anuales, con una menor retención. Ahora la menor retención se aplica a rentas de hasta 35.200 pero no así la rebaja fiscal. Para entenderlo: cada mes la gente que cobra entre 21.000€ y 35.200€ tendrá menor retención de hacienda con lo que su nómina será mayor, pero a la hora de hacer la declaración en 2024 se ajustará, con lo cual no se ahorran nada. Así que 0 cambios.

Pero luego hay noticias de que los tramos de 200.000 a 300.000 suben un punto pasando del 26% al 27% y por encima de 300.000 sube dos puntos pasando del 26% al 28%. ¿Del IRPF? No. Es más, el tramo estatal de IRPF de 60.000 a 300.000 es del 22,5% y no del 26%, y por encima de 300.000 es el 24,5% y no el 26%. Entonces, ¿de dónde sale ese 26% y qué es lo que sube? Los tramos del ahorro.

Los tramos del ahorro son los impuestos que se pagan sobre los beneficios que obtienes a partir de tu dinero ahorrado, ya sea por dividendos, acciones, fondos de inversión, participación en empresa, venta de un piso. Es decir, si tienes invertidos 200.000€ y eso te da un beneficio de 5.000€, pues pagarás sobre esos 5.000€. Pues estos son los que suben. Os pongo tabla de cómo eran en 2022 y el cambio en 2023.

Qué son los tramos estatales y autonómicos

Mucha gente que el IRPF es un porcentaje puesto por el Estado. En realidad son dos porcentajes, uno que pone el Estado y otro que decide cada Comunidad Autónoma.

Por ejemplo, esta es la tabla del estatal. ¿Del 2022 o del 2023? Da igual, es el mismo, a diferencia de lo que cree alguna gente, no varía.

Para mirar por cada comunidad autónoma recomiendo las tablas y gráficas de expansión.

datosmacro.expansion.com

Es que si cobro 60.000€ pago el 45% de IRPF!

De nuevo, mucha gente piensa que si cobras 59.999€ pagas un porcentaje, por ejemplo 37,4% y si cobras 60.001% de repente pasas al 45%. En realidad solamente ese último euro por encima de 60.000€ es del que se pagarían 45 céntimos. Porque el IRPF va por tramos, y cada tramo de dinero paga su porcentaje, y no todo el total paga el porcentaje del total.

Hagamos un ejercicio matemático tomando por ejemplo los tramos de Madrid, para responder a dos preguntas

¿Qué porcentaje pago si gano 60.000€?

¿Cuánto necesito ganar para pagar un 45% de IRPF?

¿Qué porcentaje pago si gano 60.000€?

De los primeros 12.450€ pago el 18,5%, es decir, 2.490€

De los siguientes 5.257€ pago el 23,2%, es decir, 1.219,624€

De los siguientes 2.493€ pago el 25,3%, es decir, 630,729€

De los siguientes 12.807€ pago el 28,3%, es decir, 3.624,381€

De los siguientes 2.193€ pago el 32,9%, es decir, 721,497€

De los siguientes 18.207€ pago el 36,4%, es decir, 6.627,348€

De los siguientes 6.593€ pago el 39,5%, es decir, 2.604,235€

El total pagado son 17.917,814€, que es el 29,86%, que sería el "tipo efectivo".

¿Cuánto necesito ganar para pagar un 45% de IRPF?

Pues dado que el tipo máximo en Madrid es el 44.5% para el tramo superior a 300.000€, es imposible pagar un 45% de IRPF. Ganando un millón de euros, pagaría el 43.72%.

En Comunidad Valenciana, La Rioja, Canarias, Cantabria, Asturias y Cataluña, sobrepasaría ese 45% si llego a cobrar 500.000€ anuales.

¿A cuántos de vosotros os gustaría cobrar lo suficiente como para pagar tanto?

¡Pues me voy a otro país!

¡Disfruta! Recuerda cambiar la bandera de la pulserita.

Bonus: Los supermercados no pueden bajar de precio productos en los que ha bajado el IVA porque ya los han comprado a un IVA superior

Si un supermercado compró 10.000€ en leche con un 4% de IVA, y ahora lo vende con el 0%, resulta que da igual, porque de lo que compró lo declarará y se le devolverán los 400€ de IVA... salvo que me estés diciendo que los ha comprado en B y no tiene factura.