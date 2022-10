La física de las avalanchas humanas

Tras ver la tragedia de Seul, encontré el un artículo sobre las avalanchas humanas que me parece fascinante. Lo pongo a continuación traducido. Que lo disfrutéis.

Básicamente, cuando las personas comienzan a moverse en multitudes de muy alta densidad, cada individuo físicamente ya no tiene suficiente espacio a su alrededor para comportarse como una persona normal que actúa en función de sus decisiones, sino que toda la multitud comienza a moverse como un fluido, forzados a avanzar por la presión de las personas que caminaban detrás de ellos. Estamos hablando de densidades de más de 5 personas por metro cuadrado (a 4 personas por metro cuadrado estás en una multitud muy apretada pero aún puedes moverte 360 ​​grados, simplemente rozándote con las personas de tu alrededor). Aproximadamente a 5-6 personas por metro cuadrado la multitud comienza a comportarse literalmente según las leyes de la dinámica de fluidos y puede experimentar ondas de choque que se propagan de ida y vuelta a través de la masa de personas cuando llega un empujón de una dirección dada.

Estas densidades de multitudes no son peligrosas en sí mismas hasta que comienzas a llegar a más de 8 personas/metro^2, sin embargo a partir de 5 o 6 se vuelven extremadamente arriesgadas por la limitación del movimiento por dos razones principales: 1) el riesgo de llegar a un cuello de botella y 2) el riesgo de que alguien se caiga.

El primero da como resultado lo que se llama aplastamiento de la multitud. Esto se da cuando tienes una multitud extremadamente grande y de alta densidad, como las que se ven en eventos como el Hajj en La Meca, moviéndose en una dirección en un espacio reducido. Esto puede ser tan ancho como una plaza de una ciudad o tan angosto como un pasillo. La multitud se moverá en la dirección deseada, pero tan pronto como llegue a un cuello de botella, como una entrada bloqueada, un giro cerrado, una sola puerta abierta o incluso otra multitud de alta densidad que venga de la dirección opuesta, la gente que va delante se enfrentará a un grave problema. Ya no están simplemente caminando, están siendo transportados por el fluido de la multitud y no podrían detenerse aunque lo intentaran (y probablemente se caerían). Los supervivientes de aplastamientos han descrito la experiencia como si estuvieras siendo llevado por un "río" de personas. Las personas que están muy al frente de la multitud (que no están en densidades peligrosas) lograrán atravesar el punto de estrangulamiento, a menos que sea un camino sin salida, por supuesto, pero la multitud de alta densidad inevitablemente los sigue, llevada por la fuerza. Si el cuello de botella es demasiado estrecho para que toda la multitud pueda pasar, la gente simplemente lo tapa y ya no se puede pasar por el espacio, y la fuerza de las personas detrás de ellos los aplasta cada vez más. Un ejemplo de esto es el siguiente vídeo:

Incendio en el Station Nightclub :youtu.be (2001)

Para aquellos que no quieran mirar, básicamente lo que sucedió es que se produjo un incendio en un club nocturno, y nadie se molestó en correr hacia las salidas de emergencia sino que todos empujaron hacia la puerta principal. Cuando la densidad de la multitud que intentaba salir del club por las puertas dobles se hizo demasiado grande, la gente se atascó y se volcó en la entrada, y los cuerpos empezaron a amontonarse sobre más cuerpos por el flujo de personas de detrás hasta que hubo un montaña de personas indefensas de 2 metros, con la cabeza y los brazos asomando por la puerta de entrada demasiado apretados para que alguien en el exterior puediera liberarlos.

Sin embargo, aquí viene la parte jodida: las personas no mueren por ser pisoteadas como si todos estuvieran corriendo salvajemente y pisándose unos a otros, de hecho, literalmente no hay forma de que eso sea posible porque la gente no podría estar corriendo en alta densidades de multitudes incluso si quisieran. De lo que mueren es de asfixia por compresión (sí, asfixia por aplastamiento) por la pura fuerza de todo el peso de los cuerpos que se agolpan detrás de ellos. En el peor de los casos de cuellos de botella, una salida completamente bloqueada, las personas pueden ser aplastadas de pie porque exhalan y simplemente no pueden superar la presión de todas las personas a su alrededor para volver a inhalar. Eso sucede en densidades de alrededor de 12 o más personas por m^2. Se sabe que la 'presión de la multitud' derrumba paredes, dobla barandillas de acero y, por supuesto, mata a un montonazo de gente.

El siguiente escenario, y en mi opinión el más aterrador, es el colapso de la multitud. Esto sucede cuando una multitud de alta densidad se mueve y alguien se cae. Imaginaros en una multitud fluida: la presión de la persona detrás de vosotros os empuja hacia adelante y, a su vez, ejérceis presión sobre la persona que está frente a vosotros, facilitando el movimiento de la multitud (el fluido). Si de repente la persona que está frente a vosotros se cae, ya no estará ahí para que os "apoyéis" (para ejercer presión sobre ella) y ¿adivina qué? Tú también te caes. Y la persona detrás de ti. Y la persona detrás de esa, y cualquiera que intente ayudar a alguien a levantarse, todos son empujados contra su voluntad hacia la nueva fila de cuerpos caídos frente a ellos. La multitud colapsa hacia el hueco creado por la caida original. Ahora también tienes un cuello de botella, solo que hecho de cuerpos. Sorprendentemente, incluso aquí, la principal causa de muerte es casi siempre asfixia por compresión en lugar del pisoteo, ya que la presión aumenta demasiado cuando tienes 1 tonelada de carne encima. La multitud ni siquiera tiene que estar moviéndose muy rápido para que esto suceda y es *especialmente peligroso* cuando las personas se desplazan por una pendiente empinada o resbaladiza.

En ambos escenarios, el número de muertos es tan alto porque las personas en la parte posterior de la multitud, que propagan la fuerza de la multitud, casi siempre está demasiado lejos para saber qué está pasando en el punto de aplastamiento. Este tipo de multitudes son extremadamente ruidosas y es esencialmente imposibles sacar la cabeza para obtener una mejor panorama, esto se combina con el hecho de que la parte trasera de las multitudes generalmente tiene densidades seguras y las personas no tienen motivos para entrar en pánico y simplemente siguen caminando, por lo que la gente más adelante no tiene más remedio que ser aplastada. En el caso de un incendio, donde las personas a veces son conscientes de lo que sucede en el frente, simplemente seguirán empujando porque es eso o morir, empeorando la aglomeración en el frente. Cientos y cientos de personas pueden estar gritando pidiendo ayuda y que la gente se detenga o retroceda... los que pueden escucharlos ya están demasiado atrapados en el flujo para hacer algo, y los que pueden hacer algo no pueden escuchar.

Otro ejemplo és el Hajj o peregrinación a la meca. Este evento anual es básicamente algo que cualquier musulmán (que pueda hacerlo) tiene que hacer en su vida, e implica viajar a La Meca y sus alrededores en un lapso de cuatro días para realizar algunos rituales religiosos y visitas, etc. El lapso de tiempo súper corto de este evento y la [cantidad increíble de personas que atrae](imgur.com) significa que hay una gran cantidad de movimiento de multitudes de alta densidad, y una de las áreas más notorias es una ciudad llamada Mina, por la cual un se realiza un ritual particular llamado Lapidación del Diablo. Básicamente, las personas necesitan arrojar piedras a un conjunto particular de pilares, por lo que, como podéis imaginar, existe un potencial enorme para multitudes peligrosamente abarrotadas cuando tiene que mover a tanta gente a un lugar tan pequeño. Este en particular sucedió cuando se cerró una carretera en Mina y la gente no siguió el desvío o algo así (las noticias no son muy fiables porque estos eventos se vuelven muy políticos por alguna razón), y básicamente dos multitudes de extrema densidad que venían de direcciones opuestas chocaron en una sola intersección, causando el choque sobre el que estás leyendo arriba. Ese día también hubo mucho calor; por lo que harás que la gente caiga como moscas una vez que las densidades comiencen a ser dignas de aplastamiento. Cada dos años durante la últimas décadas ha habido por lo menos un aplastamiento o un colapso en el Hajj que ha matado a cientos de personas.

De hecho, la tasa global de aplastamientos ha aumentado exponencialmente en los últimos ~50 años a medida que las ciudades se vuelven densas y la urbanización es un lugar común, este es un problema real que podéis encontrar en vuestra vida. Si te das cuenta de que estás en una multitud que se dirige hacia un aplastamiento, desafortunadamente probablemente significa que es demasiado tarde para ti en ese momento. Sin embargo, si de verdad te tomas en serio evitar una de las muertes más horribles que puedas imaginar, siempre que empieces a darte cuenta de que estás en una multitud que está alcanzando densidades peligrosas (+4) y está empezando a comportarse como un fluido, puede trabajar para salir de ella. La clave son las ondas de choque que sentirás viajar a través de todos a medida que la presión que os empuja comienza a superar la velocidad con la que puedes moverte físicamente. Estos son el tipo de multitudes en las que si alguien te pisa el pie, probablemente perderás el zapato porque el movimiento de la multitud simplemente te sacará el pie. Cuando sientas una onda expansiva, absolutamente no luches contra ella. Esa es una de las formas más rápidas de caerse. Lo que deberías hacer es dejar que te lleve a donde sea necesario, y luego inmediatamente comenzar a moverte hacia los lados y en diagonal hacia atrás si es posible, y evitar caerte a toda costa. Simplemente sal de esa multitud en ese punto (incluso si ibas al lugar que tenía que ir) como sea posible. La gente puede empezar a morir. Y tú puede ser uno de ellos.

Si te encuentras en el peor de los casos y te derriban, intenta caer en una posición fetal rígida (brazos sobre tu cara y pecho) para intentar hacer espacio para que tus pulmones respiren. Un hombre [sobrevivió al incendio de la estación](youtu.be) (NSFW/NSFL) haciendo esto y teniendo un pequeño suministro de aire fresco, protegido del fuego por un escudo térmico hecho por personas.