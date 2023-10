Felpudo Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia

La corrupción, el puterío,las infidelidades, la sociopatía, los sueldos desproporcionados, los viajes de lujo en mitad de la crisis...mira que había motivos para pedir el fin de la monarquía y hoy decenas de miles de derechistas la han reclamado porque Felipe VI hace lo que no le queda más remedio hacer. Lo hemos escuchado en COPE, lo hemos visto en Twitter (donde Felpudo VI ha sido TT), lo hemos visto en algunos influencers asociados a VOX y al PP...

Causa estupor y muchísimas risas ver a aquellos que se manifestaban hace una semana en defensa de la Constitución por los barrios pijos de Madrid, pedir ahora la cabeza del Rey porque este no ha dado un golpe de Estado y ha cumplido el mandado de la Constitución.

La Casa Real haría bien en reflexionar sobre la deriva derechista de la institución, catalizada estos últimos años por Felipe VI, más que nada cuando esos que has creído tus más fieles seguidores, solo te consideran una marioneta a su servicio, un sucedáneo de esa neblina de franquismo que no termina de irse de este puto país y más aún cuando ya no das ni el pego como símbolo de ese régimen del 78 que solo sirve para vender anuarios de El País, alimentar a las momias insaciables de la Movida Madrileña y seguir haciendo documentales y libros con ese relato del 23F que la mitad de los españoles ya sabe falso y la otra mitad confunde con un conservante alimentario.