-"La farlopa de Marcial, no hay ninguna igual".

-Estamos con Juan Ramón , un vecino de clase media del Barrio de Salamanca que acaba de sufrir un drama terrible. Cuéntenos, qué ha pasado...

-Pues Ana Rosa, estaba yo echando la quiniela...

-El Euromillón...

-Ah sí, que no hay Liga, es verdad...

-¿Y ha venido un cartero, no?

-Sí...

-¿Y por qué ha venido un cartero?

-Porque he pedido el voto por correo, ¿sabe? Yo no estoy en Madrid, me voy a Marbella este finde...

-Clase media, Juan Ramón, clase media...

-A Torremolinos...

-Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿el cartero era comunista, no?

-Muy comunista, sí...

-Y al ver que usted no estaba...

-Ah eso, sí, al ver que no estaba, siguiendo las órdenes que Pedro Falconetti Sánchez ha dado a los directivos de Correos, el cartero ha llamado a unos okupas.

-Esto es muy importante, queridos espectadores...¿y qué han hecho los okupas, Juan Ramón?

-Han ocupado mi casa.

-Okupado con "k", ¿no?

-Sí, con k.

-Han okupado su domicilio entonces. Una casa de clase media, ¿no?

-Muy de clase media. No tenemos piscina en la terraza.

-¿Verdad que con la nueva alarma de detección de temperatura de Securitas Direct esto no habría pasado, Juan Ramón?

-Verdad.

-¿Y cómo es usted tan sumamente irresponsable, tan absolutamente imbécil de no colocarla? ¿No le importa la seguridad de su familia?

-Mi familia es lo más importante para mí, Ana Rosa, pero la subida del SMI ha empobrecido la empresa de la que soy dueño. Es al presidente de nuestro país al que no le importan nuestras familias, solo le importan su Falcon, plagiar tesis y liberar golpistas.

-Joder, menudo drama. ¿Y cómo podemos colocar la nueva alarma de detección de temperatura, Juan Ramón?

-Llamando al teléfono 901...

-902...

-Eso...902100100 antes de fin de mes y Securitas Direct les hará una maravillosa oferta...una maravillosa oferta...mmm...

-Dos por uno para que pueda proteger...

-Sí, eso, una maravillosa oferta dos por uno para que pueda proteger su segunda vivienda.

-Eso es, Juan Ramón.

-Securitas Direct, protege lo que más quieres.

-Vale, vale. Y aunque Securitas Direct te coloca la alarma en menos de 48 horas y te regala una biografía de Santiago Abascal si llamas antes de las 15h, ¿qué va a hacer mientras?

-¿Mientras?

-Lo de Desokupa, joder...

-Ah sí, he llamado a Desokupa.

-Fantasticos chavales. Pero, ha habido un problema, ¿no?

-Sí, como a raíz del pucherazo del voto por correo han habido centenares de miles de okupaciones mientras la gente iba a Correos, están saturados y no pueden atenderme...

-Una pena, porque por menos de 2000 euros te garantizan ¿el qué, Juan Ramón?

-La desokupación inmediata en menos de 2 horas, Ana Rosa.

-Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora?

-Pues meterme unas rayas, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado y creo que lo mejor es recurrir a la cocaína.

-Pero no una cocaína cualquiera, ¿no Juan Ramón?

-No, por Dios, yo solo consumo una...

-¿Y cuál es?

-Pues la farlopa de Marcial.

-El eslógan, joder...

-"La farlopa de Marcial, no hay ninguna igual".

-Una gran farlopa, de hecho nos acabamos de meter tres tiros con Eduardo Inda y Ferreras. Bueno, Juan Ramón, ha sido como un parto pero bravo, muchas gracias por su desgarrador testimonio. Vamos a publicidad y a la vuelta, regresamos con una entrevista al concuñado del primo del que dice ser antiguo urólogo de Pedro Sánchez. ¿Votarían ustedes a un presidente con micropene? Yo ya les digo que ni de coña.