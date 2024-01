Estafa de Grupo Planeta grandes publicaciones a gente mayor

Os cuento lo que le ha pasado a mis padres por si se puede dar repercusión y que estas empresas dejen de estafar a la gente, principalmente personas mayores a los que embaucan para endosarles productos que no necesitan y cuando consiguen que compren algo luego les van añadiendo más deudas enviando artículos que no han pedido con la mentira de que es un regalo.

Un comercial de grupo planeta, que no se sabe si trabaja para la empresa o es un comisionista, fue a casa de mis padres y les ofreció un robot de cocina Chef Plus que pagarían en cómodas plazas de 29 euros. El precio del robot de cocina era de 1299 euros. Esta gente sabe vender y se lo endosaron. En dos años lo han usado un par de veces y dudo que lo vuelvan a usar. Hasta ahí bien. Les hicieron pagar más del doble por ese producto ya que se le añaden al precio los intereses y la comisión del vendedor. Mis padres sabían el precio y lo firmaron. Mal hecho por su parte.

Aquí viene la estafa de verdad. A los dos años se presenta el mismo comercial diciéndoles que faltaba un artículo que no se le envió, que venía de regalo con el robot que compraron. Otro robot de cocina, un Kenwood cookeay platinium. El precio de este robot varía mucho y lo he visto por 400 euros o por 1200 depende de la página, aunque en páginas como wallapop los hay a punta pala super baratos porque parece ser que han embaucado a muchos con esto.

El comercial les dijo que por ese robot no pagaban nada, que se lo tenían que haber enviado antes pero hubo un retraso. Les hicieron firmar en una tablet pare recibirlo sin coste. Lo que les dijo es que la cuota se la subirían 11 euros porque así acabarían de pagar antes, por lo que la cuota pasaría de 29 a 40, pero que no se preocuparan porque el robot era gratis.

Al cabo de una semana les llegó el robot. Justamente estaban de viaje y un transportista lo dejo en el rellano. No firmaron la recogida y eso podía haberlo cogido cualquiera. Por ahí es por donde pienso que todavía podremos hacer algo. Cuando mis padres llegaron de viaje el paquete se había pasado ahí 10 días. Lo abrieron pero no lo usaron porque no lo entendían, lleva pantalla táctil y es complicado de usar para ellos.

Cuando fui a su casa vi el robot y les pregunte como tenían otro. Me contaron la situación. Miré la documentación que tenían y había un contrato donde ponía que el robot costaba 1399 euros y que se cobraría en cuotas de 11 euros hasta liquidar todo el importe. Yo ya tenía claro que les habían estafado cuando me dijeron que era de regalo, pero esto lo confirmó.

Llámamos al comercial que nos había dejado su teléfono y primero decía que si era gratis pero cuando le pregunto cual es la deuda que tienen me dice que es de 2400 euros y que faltan 44 cuotas. Así que lo que hacen es sumar 11 euros a los 2 años que quedan y luego cobrar el resto en cuotas de 40, otros 4 años más. Les digo que lo queremos devolver pero me dice que no se puede devolver, que se puede cambiar por otra cosa. Luego nos dice que se ha pasado el plazo de 14 días para devolverlo. Si mis padres hubieran estado en casa al recibir el robot yo lo hubiese visto antes y lo hubiésemos devuelto, pero se entrego sin que nadie firmara nada.

He visto que hay casos similares mirando en ocu y en algunos foros. Hay personas a las que les van endosando artículos diciendo que son regalos o les dicen que solo pagaran 11 euros más sin tener en cuenta que luego pagan muchos años y la cuota se incrementa al haber pagado el primer artículo. Es un práctica que parece que es habitual y lo hacen porque seguramente mucha gente ni se da cuenta.

Algunos dirán que hay que leer los contratos antes de firmar, pero es muy fácil caer en esto. En el contrato ponía que si se incrementaba en 11 euros pero de eso ya les informó, con la mentira de que pagarían menos tiempo. Y luego dijo que eso era una especie de seguro. Nada, todo falso para endosarles otro robot y generarles una deuda de casi 3000 euros por dos artículos que jamás van a usar y por los que con suerte sacarían 500 euros en wallapop.