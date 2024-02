Dos Fianzas, Aval Bancario y Sangre de Unicornio

Esto es una pataleta para desahogarme un poco porque la verdad es que me pasa por puro capricho así que puedes dejar de leer ya mismo.

Vivo en una casa maravillosa en mitad de un bosque gallego, la casa es grande, cómoda y lo mas importante: Es mía. Además la uso como "casa rural" (realmente casa de uso turístico) y la alquilo razonablemente bien, aunque alquilarla implica guardar todas mis cosas bajo llave e irme a otro sitio con mis gatos y mi pareja, un poco tedioso pero ya estamos acostumbrados. El único "problema" de la casa es que le falta luz y que si quiero tener hijos tendría que dejar de alquilar ya que con familia no puedes estar con ese trasiego.

Casualmente un empresario de la zona me ha propuesto alquilarme la casa/negocio para sacarle él rendimiento y me ofrece una cantidad que me ha hecho pensarmelo, él ganaría dinero y yo me voy a otro sitio de alquiler mas luminoso, mejor situado (por lo de los posibles vástagos) y todos contentos, un win-win de manual.

Ahora viene la pataleta, me he puesto a buscar dónde irme y está resultando imposible, tanto mi mujer como yo tenemos muy buenos ingresos pero las condiciones que piden no solo son una locura sino que me sale mas rentable dar la entrada de un piso: Empezamos por las dos fianzas (que lo puedo entender), nada de mascotas, que para eso digo yo que estarían las fianzas, luego el aval bancario de 1 año! que implica un gasto de apertura, un gasto trimestral del 1% y tener el dinero bloqueado en el banco, vamos que tienes que tener en la cuenta 25000€, además te van a revisar las nóminas y como seas autónomo olvidate.

Que seguro me diréis que el que tiene una casa puede poner las condiciones que quiera, faltaría mas, pero ¿No habría una forma mas sencilla?, yo he alquilado anteriormente y he sido casero y no pedía prácticamente nada y nunca tuve problemas, no solo aquí sino en otros países y el mercado de alquiler es completamente diferente, muchísimo mas ágil y a la que dejas de pagar estás fuera.

Creo sinceramente que los caseros viven en una paraonia, los datos que he conseguido encontrar hablan de unos 20.000 juicios por impagos de alquileres al año vs unos 3.000.000 de alquileres, un 0,6%, aunque seguramente sea mas alto porque solo estoy contando los casos que llegan a juicio, puede que sea mas o menos el 4% (el dato real parece un misterio que nadie quiere revelar)