Bye Bye querido Fútbol

Ahora que el fútbol está en portada por los cánticos racistas sobre Vinicius me gustaría recopilar todas las razones que han conseguido que me despida tanto del fútbol como afición como de su práctica y dejarlas escritas para releerlas dentro de unos años.

Lo primero un poco de contexto sobre mi relación con el deporte "rey": Empecé como muchos chavales de barrio jugando en el equipo de una escuela deportiva municipal a la tierna edad de 7 años y desde entonces he jugado sin parar (excepto algún esguince puntual) los siguientes 38 años, con una media de 1 o 2 partidos de competición semanales y entre 2 y 3 entrenamientos entre semana (calculo que aproximadamente 7000 días de mi vida jugando), sobre el futbol como aficionado he sido por épocas muy del Deportivo de la Coruña, un poco menos del Real Madrid y obviamente muy de la selección Española. Podía decirte la alineación de practicamente todos los equipos de la Liga, algunos de segunda, muchos de Europa y hasta alguno de Argentina. Nunca he sido socio de ningún equipo pero he ido infinidad de veces al Bernabeu, Vicente Calderón, Riazor o Vallecas.

Y ahora las razones de mi divorcio con el fútbol:

Sobre la práctica hay una sola razón y es la edad (Obviamente): Mis rodillas ya piden descanso. En algún momento hay que retirarse y creo que será este año. No tengo casi nada en contra de jugar, entiendo la idiosincrasia de las ligas municipales, entiendo el tonto que te da una patada como si jugara la Champios y hasta entiendo la dejadez y pasotismo de los arbitros de barrio pero cada día me da mas pereza acercarme hasta el partido y aunque puedo seguir haciendo algun que otro partido bueno, ya no tengo el ansia de ganar como antes. Sobre seguir el fútbol profesional: La primera es la falta de identificación con los equipos. Con esto me refiero a que absolutamente todos los profesionales actuales podrían estar jugando en cualquier otro equipo, incluso el máximo rival si en el momento del fichaje les dan 1€ más y les entiendo! que coño, yo hago lo mismo en mi trabajo. La diferencia es que en el deporte la identificación es lo único importante, mucho mas allá de la calidad del juego o de los resultados. Si no te puedes identificar con un grupo de personas no hay manera de seguirles con interés. Y que conste que no tiene que ver con la nacionalidad, puedes identificarte por unos valores en el juego, por unas actitudes, por un estilo concreto, hasta porque te guste el color de la camiseta, en mi caso no consigo identificarme con ningún equipo profesional. La dificultad para ver los partidos: Ya me tira para atrás que sea un entretenimiento que sucede en un momento del día en concreto, es decir, que tengo que estar atento a que sea la hora y el día exacto para verlo (que si, que eso es parte del directo y que puedo grabarlo y verlo después, etc. pero si no lo ves en el momento pierde el 90% de la gracia), ya estoy dañado irremediablente por el contenido a la carta. Además es tremendamente caro y no hay manera de decir "compro solo este partido de Champions que me interesa y lo veo" y si la hay me la ponen tan oculta que paso. Ahora a mi si no me entregas el contenido a golpe de 2 o 3 clicks máximo, cuando quiero y a precio reducido no esperes que yo vaya a buscarlo (es que hasta me niego a bajarme las series o películas que no están en las plataformas que pago, es su problema, no el mío) Los éxitos pasados: esta es quizás la mas complicada de explicar, pero haber visto ganar a la selección 2 Eurocopas y un Mundial, al Madrid y al Barsa entre los dos como 14 Champions, ligas a mansalva, copas del Rey,etc. ha conseguido que ya me la sude ampliamente quien gana la siguiente o cuando la gana, ya estoy servido de éxitos. Es como ver a Nadal ganar otro Roland Garros, que si, que el primero emocionó mucho pero el 13 o el 14 ya no le importa ni a la madre de Nadal. El Chiringuito y sucedaneos: poner la radio o la tv en fin de semana es una saturación de publicidad encubierta de empresas privadas (Sociedades anónimas deportivas) que ojalá la tuvieramos para cualquier otra cosa, en serio, imaginad que todos los días tuvieramos 45 min en el telediario y la radio cientos de horas para comentar los avances en ciencia de nuestros investigadores, los fichajes de los laboratorios o yo que se, de mi casa rural. Además es un contenido de muy baja calidad deportiva o informativa. Es la "salsarrosación" del deporte. Los precios de las entradas y los aficionados de los campos: Ir a ver un partido en directo no solo es carísimo en general sino que es incómodo. Si te toca el tonto que no para de insultar al arbitro delante, te arruina el partido, los "ultras" llamando mono a un chaval de 20 años, los que no te dejan ir con la camiseta del equipo contrario porque patatas, los exaltados, lo aburrido que se hacen 90 min del futbol actual. El otro día vi un Deportivo- Alcorcón en Riazor (0-0) y hubiera sido mas productivo y entretenido ver crecer la hierba o mirar al techo buscando manchas. Qué puto coñazo de patadas, errores, pases fallados, remates perdidos en el infinito y falta en general de calidad, garra, ansia o cualquier mierda que tuviera que ver con el entretenimiento. Y por último, el concepto de futbol moderno: Hay una frase que decimos mucho los "boomers" que es "odio eterno al futbol moderno" y que es dificil de explicar y que tiene que ver mucho con la profesionalización no tanto de los jugadores como de la gestión y enriquecimiento de los clubes. Antes los clubes de futbol eran precisamente eso, un grupo de socios que de manera mas o menos amateur conseguían crear unas estructuras, unas directivas, unos "estilos", en general era algo participativo de la ciudad o el barrio. El socio tenía voz y voto y el objetivo del club era el éxito deportivo dejando de lado el rendimiento económico y luego todo esto se fue a la mierda. Tenemos equipos con presupuestos de 600 millones de euros "compitiendo" contra otros con 38, tenemos a jeques arabes comprándose equipos míticos y saltandose a la torera cualquier límite salarial, tenemos magnates rusos, estadounidenses haciendo lo mismo, tenemos cambios de nombres en los estadios de fútbol por los patrocinios, equipos publicitando casas de apuestas...

Y bueno, solo era un artículo para compartir las razones que han hecho que deje de jugar al fútbol y que el año pasado viera como mucho 6 o 7 partidos (ni uno de La Liga que es el coñazo máximo) y creo que la mitad de los minutos me los pasé partiendome de risa en Twitter con los comentarios de la gente en vez de estar atento al partido propiamente dicho.

Si tienes alguna otra razón ya sabes donde están los comentarios ;)