Breve comentario del "complejo informe" del artículo sobre arquitectura inca actualmente en portada

En el día de hoy (13/12) se publicó una noticia titulada "

". Somos varios los que en los comentarios hemos advertido de su poca rigurosidad científica, y aunque ahora mismo tiene un aviso de "Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios" increíblemente llegó a portada y al momento de escribir este artículo aún sigue allí.

En ese contexto se me ha acusado, tanto a mi como a otros usuarios que opinan en la misma línea, de no haber leído la noticia y/o el "informe técnico" enlazado

, informe que el usuario que realizó el envío sugiere leer y del que apostilla "

Como tengo tiempo libre y ganas de divertirme no se me ocurrió mejor idea no solo de leerme el informe citado, sino analizarlo brevemente a ver si realmente es "ciencia con mayúsculas" (si, me divierto de una forma extraña :P).

Ya por el título, una cosa queda clara: lo que escribieron esto le prestaron 0 atención a revisar lo que escribieron y nadie releyó el pdf antes de publicarlo. Resulta que quisieron titularlo "Estudio con tecnologia de escaneo GPR del subsuelo del complejo arqueologico de Sacsayhuaman" pero en realidad lo titularon "Complejo estudio [...] del arqueologico de Sacsayhuaman". Este cuidado por el detalle se aprecia a lo largo de todo el informe: número de fotos duplicados o faltantes, faltas ortográficas, etc. Empezamos bien.

Debido a las inconsistencias del formato, es difícil determinar exactamente quienes han sido los responsables de su redacción (aparecen diferentes personas mencionadas en diferentes lugares), pero hay 2 entidades principales citadas: "GeoTek" de Perú y el "Instituto VNIISMI" de Rusia. El rol de GeoTek parece claro como la empresa proveedora del equipo de escaneo pero el del "Instituto VNIISMI" es más confuso.

En el informe, este "instituto" es llamado con diferentes nombres:

Instituto de Geofísica e Investigaciones del Mar de Moscú (VNIISMI)

Instituto VNIISMI de Moscú

Instituto Geofísico de Moscú VNIISMI

Instituto de Geofísica y Tectónica de Rusia

Instituto VNIINSMI (sic)

Instituto VNIISMI (El Instituto del Instrumento Mecanizado)

Este "instituto" sin embargo de instituto solo tiene el nombre y no es otra cosa que una sociedad anónima rusa, en concreto es la empresa que fabrica el georadar que usaron. En esta web (y en esta) identifican que su rubro principal es el desarrollo inmobiliario (?). Su web oficial parece ser la indicada en esa web, vniismi.ru (el logo también coincide con el logo presente en la carta adjunta al informe).

Tenemos pues que a pesar de que pueda parecer lo contrario, estas entidades no tienen ningún tipo de credencial académica. Esto no es ningún informe de una universidad u otro tipo de institución científica similar. Las 2 instituciones mencionadas son 2 empresas: una rusa (el fabricante del georadar) y una peruana (cuyo rol es ofrecer esa tecnología en Perú). Ninguna se dedica de forma principal a la investigación, y su relación con la arqueología es solo de forma tangencial.

Pero vayamos al grano del asunto. El punto 3 del informe nos habla del objetivo del trabajo, y dice:

El objetivo del equipo de investigadores del Instituto VNIISMI de Moscú (Rusia) fue de realizar el escaneo del complejo inca de Sacsayhuaman, para revelar áreas o zonas de mayor humedad, grietas, rupturas o fallas, localizar objetos bajo la tierra, etc.

En ningún lado nos habla de que su objetivo haya sido en análisis químico de las piedras del complejo, que es el disparador del punto conflictivo de todo este asunto. Curioso. En efecto, es recién en el último punto del informe, "Analisis superficial de los bloques", donde empieza todo este divague. Se nos dice:

Durante las investigaciones de Sacsayhuaman por los especialistas de Geo & Asociados SRL se ha detectado la erosión considerable de una gran cantidad de bloques de piedra. Para llegar a la respuesta del porqué de estos procesos se han extraído muestras del material que no presentaban ningún valor cultural o histórico (estas muestras fueron proporcionadas por los empleados del complejo), efectuándose análisis espectral, físico y químico en varios laboratorios de Rusia

Esto ya me causa numerosas preguntas:

¿Porqué esto no aparece entre los objetivos listados en el punto 3?

¿Que credenciales tiene una empresa de georadares para estudiar los porqué de la erosión de un monumento? ¿Que "empleado del complejo" proporcionó las muestras? ¿estaba autorizado? ¿tenía la formación adecuada para evaluar esa supuesta inexistencia de impacto cultural o histórico?

¿Porqué se involucra a "varios laboratorios de Rusia"? No estamos hablando de tecnología secreta, me da que en Perú también pueden analizar la composición de unas rocas. ¿Cómo se hizo el transado de las muestras de Perú a Rusia? ¿Cuantas muestras se tomaron? ¿de que peso y tamaño?

Esta sección sigue con su subpunto particular de objetivos, y dice:

Los objetivos planteados eran mostrar la similitud y la diferencia de la composición química y la estructura de las muestras [...] Esta investigación es necesaria para resolver dos cuestiones: la determinación de la cantera, de donde se tomó la piedra para la construcción de Sacsayhuaman; clarificación del método de procesamiento de polígonos de bloque.

¿Pero no era que lo que querían era estudiar el porqué de la erosión de los bloques? ¿En que quedamos? Y de nuevo, ¿porqué una empresa que alquila georadares y con 0 experiencia arqueológica se pone a "clarificar" los métodos de construcción incas y determinar que cantera usaron? Eso parece un proyecto muy diferente al objetivo inicial para el que fueron llamados, que implicaba "analizar in situ los problemas que vienen presentándose en el complejo arquitectónico Sacsayhuaman". Pero da igual, sigamos.

El siguiente problema que me encuentro es con las muestras en si, los datos que dan son bastante confusos y contradictorios. Se mencionan solo 2 muestras, identificadas como n°4 y n°115 (porqué no las nombraron 1 y 2 o A y B... ni idea). Aparentemente una fue tomada de un bloque de la construcción y la otra de una cantera cercana, supuestamente la 115 es la del bloque y la 4 la de la cantera, pero en diferentes partes intercambian los números y no se bien cual es cual (por ej. en pág. 13 dicen "Vista panorámica de la cantera, lugar donde se tomó la muestra Nº 115" pero luego en la pág. 16 identifican a la n°4 como de la cantera). De la muestra 4 hay una pequeña foto, pero de la 115 ni eso, ni dicen tamaño, peso, ni nada. Ciencia con mayúsculas, si señor.

Analizan la composición química de ambas muestras... y es la misma (pero no dan margen de error para sus datos... otra mayúscula para la ciencia supongo). Pero luego muestran en 2 fotos que tienen una estructura diferente (a diferentes escalas, por cierto... vaya a saber si están bien) y se quedan tan contentos que dicen:

El proceso para hacer el material del bloque, es imposible que sea un proceso de la naturaleza.

Así. Sin más. Descolgado de todo. Sin citas, fuentes, nada. Es imposible y punto. Porque ellos lo dicen (spoiler alert: no tengo idea de geología, pero ya por los resultados de la primera página de google me parece que de imposible tiene poco). Y las conclusiones son aún más desopilantes y descolgadas del resto del informe, por ejemplo dicen que hay 2 tipos de bloques (algo nunca mencionado antes), que los bloques fueron creados con moldes (también, primera mención de esto es en las conclusiones), que los bloques estaban cubiertos con una caparazón (?) y que es esto lo que es soluble en ambiente ácido (cuando antes demostraron que las roca de la cantera también lo es y nunca mencionaron una caparazón de nada), se ponen a hablar de los bloques del primer nivel cuando supuestamente según la foto que ponen en la página 12 su muestra es del tercer nivel... y podría seguir, pero creo que ya mostré suficiente. Que la diferencia en la estructrura interna de ambas muestras se pueda deber a que son rocas de diferentes lados parece que ni se les ocurrió planteárselo.

¿Y me quieren vender esto como ciencia con mayúsculas? Por favor...