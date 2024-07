Adiós, amigo, compañero; te vas sin permiso, con el agravio de un cáncer sin perdón. Mierda. Amigo, has sido un aporreateclas anónimo, como tantos otros de nosotros y nosotras, pero has dejado amigos y experiencias técnicas en tus amigos y amigas, recuerda a Sarah (Nueva York) y a María (Los Ángeles), a Juan Carlos (Madrid), y a tantos amigos y amigas a los que nos has enseñado tanto, y siempre hemos estado y estaremos en las sombras, entre bambalinas. Te vas sin permiso, pero te lo perdono. Te cito: "La vida es como una turmix, menuda mezcla de mierda".

Adiós, amigo, adiós para siempre.

Va para ti, que la tierra te sea leve. Gracias. Muchas gracias.

PD: A nadie le importa que un desconocido ya no está con nosotros, lo sé. Él lo sabía también, no somos tontos. Uso menéame, lo sé, pero... El espectáculo debe continuar, o eso dicen.