Publicado hace 1 hora por currahee a atlanticcouncil.org

Suena como material de propaganda del Kremlin, pero no lo es. Para ser claros, los partidos de extrema derecha como Svoboda obtienen malos resultados en las encuestas y elecciones de Ucrania, y los ucranianos no muestran ningún deseo de ser gobernados por ellos. Pero este argumento es un poco una “pista falsa”. No son las perspectivas electorales de los extremistas lo que debería preocupar a los amigos de Ucrania, sino la falta de voluntad o la incapacidad del Estado para enfrentarse a los grupos violentos y poner fin a su impunidad.