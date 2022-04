La delegación de VOX en Cáceres ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional acusando a una tienda de ropa infantil de incitación a la comisión de atentados terroristas. En concreto, se trata de la tienda Catapúm, localizada en la Avenida de Alemania, en el bajo del edificio en el que también se encuentran las oficinas de la formación ultra en la localidad extremeña.

"Tenemos nuestra sede sobre una tienda con un cartel que claramente provoca a cometer actos violentos contra nosotros", afirma Magdalena Nevado, diputada de VOX por la provincia de Cáceres y hermana de la ex-alcaldesa de la ciudad Elena Nevado, cargo que alcanzó bajo las siglas del Partido Popular. "Ésta es una ciudad tranquila para nosotros, pero ese letrero puede invitar a algún progremita a atacar nuestra sede".

Por su parte, la propietaria de la tienda se ha mostrado atónita por la denuncia. "Nosotros estábamos antes que ellos. No es nuestro problema si ellos se sienten amenazados por nuestro nombre", afirma. También se muestra crítica con el hecho de que su negocio cuente con una sede de VOX en la primera planta del edificio. "Es cierto que desde que están ellos hemos vendido bastantes más trajes de comunión y ropa de bautizo, pero también suele ser habitual que vengan a preguntarnos si tenemos camisas azules de Spagnolo de talla infantil, mantas de bebé con los colores de la bandera, e incluso hay quien ha venido preguntando si tenemos uniformes de legionario para niños, y no es agradable".

Sin embargo, otros negocios anexos a las oficinas del partido, si bien no comparten la acusación, ven con buenos ojos su situación. "Hemos añadido a la lista el look Abascal: corte de pelo a tijera y perfilado de barba por 20 euros; y es un éxito", declara el dueño de la peluquería IM: "Otros vienen con el pelo más largo: cuatro tijeretazos, chorrón de gomina y a cobrar. Podría hacerlo borracho. Nos ha venido muy bien".

En la foto, de izquierda a derecha: José Antonio Monago, presidente del Partido Popular de Extremadura; Elena Nevado, ex-alcaldesa de Cáceres, y Magdalena Nevado, diputada de VOX por la provincia de Cáceres. Fotografía tomada en 2019.

En la Autoescuela Barata no son tan optimistas. "No hemos notado nada, ni que aumenten ni que disminuyan los clientes, pero estoy hasta el coño del chiste de si sólo enseñamos a girar a la derecha", afirma su recepcionista. El comprador de oro ha rechazado hacer declaraciones.

VOX mantiene sus oficinas de la capital cacereña en el centro neurálgico de la ciudad. "No pagamos alquiler porque la casa pertenece a uno de nuestros afiliados; las facturas las pagamos con las donaciones de terceros y, además, tenemos unas magníficas vistas de la Cruz de los Caídos. Sería una lástima tener que irnos de aquí", afirman desde dentro.

Algunos de sus empleados, ante las consencuencias que podría tener la acusación y su repercusión, se muestran escépticos. Es el caso de Zuleyma Paredes, limpiadora del local. "¿Qué puede pasar? ¿Que tiren huevos a las ventanas? Al final lo tendrá que limpiar servidora, que me limito a trabajar aquí. ¿Y si la policía empieza a vigilar? Que venga aquí pidiendo documentación... No, no, no. No es bueno".

La denuncia ha sido rechazada en primera instancia por la fiscalía del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres, pero desde VOX Cáceres esperan confiados en que la Audiencia Nacional la admita a trámite e inicie el proceso de instrucción en breve.