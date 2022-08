Teletrabajo 100%: si es posible

En la empresa donde trabajo decidieron allá por 2019 implantar el teletrabajo en todas las oficinas de europa. Era una idea que se empezó a guisar en 2018, y que culminó con 2 modalidades de teletrabajo en 2019: teletrabajador 100% o teletrabajador flexible, es decir, que se podia trabajar desde casa o acudir a la oficina los dias que se quisieran previa reserva de dia y silla en la oficina a traves de una aplicación.

Cuando en 2020 llegó la pandemia, a nuestra empresa no nos pilló por sorpresa y ya estabamos preparados ya que llevabamos 1 año teletrabajando, así que la empresa apenas sufrió las consecuencias de tener que preparar un sistema y plan de teletrabajo, una VPN y todo lo necesario deprisa y corriendo. Pero durante la pandemia la empresa decidió cerrar todas las oficinas de europa y convertirnos a todos en teletrabajadores 100% y se planteó un pago mensual de 50€ de ayudas para gastos en casa, incluso antes de que saliera la ley de teletrabajo. Ni que decir tiene que la empresa no es española, es anglo-austriaca, con la parte inglesa como parte principal y mayoritaria. Al director de la oficina en España le terminaron despidiendo en 2019, corren rumores entre los compañeros de España de que fue debido entre otras cosas a que se oponía fervientemente al teletrabajo en la oficina de Madrid y desde Londres le dijeron que la nueva politica de la empresa era el teletrabajo en todas las oficinas de europa, sin distinciones, le gustase o no.

Y es que al ser una empresa operando en toda europa, hay varias personas de muchos países distintos, incluso dentro de los distintos equipos, con lo que el trabajo y reuniones con compañeros de otros paises a traves de Skype o Teams es obligado estando o no en la oficina. Sin ir más lejos, en mi equipo, mi jefa y dos compañeros son de Alemania, otros 3 compañeros del equipo son de UK, otro compañero austriaco y otro de España. A veces tambien hay que hablar con otros compañeros de otros equipos que son desde España hasta Finlandia, pasando por UK, Francia, Italia, Suiza, Austria, Polonia, etc...

Entonces cuando veo a gente comentar que es imposible o inviable trabajar en remoto por el tema de reuniones, que serian mejor en presencial, que si los nuevos en la empresa no aprenderían, etc... me quedo asombrado, cuando hoy en día existen herramientas como Skype o Teams que compartiendo pantalla y guiar a la persona para que siga los pasos que le vas indicando es posible. Y tan inviable es que mi empresa ha seguido subiendo el EBITDA año tras año desde 2016 hasta ahora. Y en mi empresa no solo los "informaticos" estamos con teletrabajo: toda la empresa, desde comerciales hasta analistas de datos y recursos humanos, etc...

¿Por qué las empresas y empresarios en España son tan reticentes a ofrecer teletrabajo?

Esta pregunta puede tener múltiples causas, como una falsa sensación de control de los empleados por parte de cargos intermedios pero desde luego que una de las que mayor peso tiene es quizas los intereses creados alrededor del sector inmobiliario en las grandes ciudades, basicamente Madrid y Barcelona, tanto en construcción y alquiler de oficinas como alta demanda de viviendas y su consecuente subida de precio. Cuanta más gente se vea obligada a buscar trabajo (sobre todo cualificado) y se muden a Madrid donde hay mayor cantidad de ofertas, mayor demanda de viviendas y centros de trabajo u oficinas habrá, haciendo que la demanda no pare de subir, y con ello tanto los precios de venta y alquiler de oficinas, centros de trabajo y viviendas.

¿Qué ha pasado en mi empresa desde que en 2019 se instauró el teletrabajo 100%? Pues que la mayor parte de la gente originaria de fuera de la Comunidad de Madrid que había venido desplazada en busca de trabajo, se ha vuelto a su lugar de origen: 2 gaditanos se volvieron a Cádiz, un tinerfeño se volvió a Tenerife, otro a Gran Canaria, otra compañera de la empresa se volvió a Lugo, otro a Extremadura, otro a Zaragoza, un compañero chileno que vivía en Manchester cuando le contrataron y posteriormente se mudó a Alicante, etc... Y que esto pase es malo. Es malo para el sector inmobiliario de Madrid (y Barcelona también por supuesto) con los precios por las nubes de la vivienda. Y es malo, porque si más empresas ofrecen teletrabajo, la demanda de vivienda caería en estas zonas tan tensionadas y demandadas y con ellos los precios.

Pero es que puede ser peor aún para el sector inmobiliario (pobrecitos), y es que desde 2019 en mi empresa no se ha vuelto a contratar a nadie de Madrid. Las contrataciones en España que se han hecho han sido repartidas por todo el territorio: se contrató a una chica de Vitoria, a otro de Malaga, a otro de Extremadura, a otros tanto de Castilla La Mancha como de Bizkaia, etc...

Y es por estas razones por las que el teletrabajo no se promociona desde ninguna institución pública (no sea que se joda al sector de los amiguetes y fondos de inversión del sector de la construcción e inmobiliario), y mucho menos desde empresas donde se ha instaurado como la idiosincrasia de la empresa y algo normal el presencialismo y centralismo en determinadas zonas de las grandes ciudades. (Y mucho menos todas esas grandes empresas que pudiendo ofrecer teletrabajo 100% se han construido ciudades inmensas de oficinas: la ciudad del Santander en Boadilla del Monte, la ciudad de Telefonica en Las Tablas, el mayor complejo de oficinas de Madrid que se esta construyendo en Méndez Alvaro donde ya esta instaurada Repsol, etc.).

¿Estamos preparados para el teletrabajo en España?

Un gran problema que he observado con el teletrabajo en España y del que es una de las grandes quejas de la gente que puede optar al teletrabajo es la limitación de espacios en la vivienda para poder destinar una habitación o lugar dentro de la vivienda al teletrabajo. Y es que las viviendas en España son demasiado pequeñas (sobre todo en las zonas de alta demanda de las grandes ciudades). Cuando en mi empresa instauraron el teletrabajo, nos dividieron en grupos de 10 o 12 para hacer un curso de como teletrabajar, donde se atendían a diferentes cuestiones, una de ellas era como acondicionar la vivienda para el lugar de trabajo y la desconexión del trabajo. En esa sección se explicaba que lo ideal y recomendado es tener una mesa de mínimo 160cm x 80cm, con buena luz y espacio suficiente para poder instalar dos monitores, teclado, ratón y portatil y ser lo suficientemente aislado para no tener molestias y también para desconectar fuera de horario laboral. En este curso, antes de entrar de lleno a ello, nos dividian aleatoriamente en parejas para comentar el tema y exponer ideas de lo que creiamos conveniente y luego comentarlo con el resto del grupo de 10 o 12, para posteriormente ver cuán alejados estabamos de lo correcto. Pues justamente en este tema me tocó hablar con otro compañero de España, y me comentó que en España teníamos unas casas muy pequeñas, que impedian teletrabajar correctamente, él mismo tenía que teletrabajar desde el salón de su casa, y para desconectar fuera de horario laboral era mas complicado, porque estaba todo el dia en el salón y tenia que recoger todos los dias el portatil de trabajo y guardarlo. Pero al oir esto me recordó a otro comentario que hizo otra compañera unos meses antes, cuando la gente en el verano de 2019 empezó a subir fotos teletrabajando desde sus casas en distintas partes de europa, muchos de ellos teletrabajando desde el jardin de su casa o desde habitaciones bastante amplias y preparadas destinadas a despachos, cuando nos comentó un dia que quedamos varios compañeros a tomar una cerveza una tarde: "¿habeís visto que casas se calzan nuestros compis de europa? Madre mía, cualquiera sube una foto de nuestras cutre casas, parecemos los cutres de europa..."

Más tarde otra compañera me comentó algo parecido, cuando estando en una reunión en Teams uno de los particiapentes en esa reunión era uno de los jefes de Austria, que estaba realizando la reunión vía movil desde el coche porque estaba volviendo a casa desde el médico. Cuando llegó a casa y aparcó el coche, les enseñó la casa y esta compañera empezó a flipar: resulta que antes vivía en Viena, pero desde que la empresa ofreció teletrabajo se mudo a un pueblo a 1h más o menos de Viena con el hijo y la pareja a una casa con jardin delantero y trasero (el trasero con piscina y tan grande como para jugar al futbol con su hijo como les comentó mientras les enseñaba la casa), había puesto un recinto con unas gallinas y así tener huevos frescos y luego la casa por dentro enorme... Y este hombre solo tiene 34 años me comentaba esta compañera.

La caída del teletrabajo en España

Según varias noticias desde que se implantara "forzosamente" el teletrabajo en España en 2020, la cifra ha ido disminuyendo hasta hoy en día, volviendo al presencialismo de los años previos a la pandemia:

"El teletrabajo, en caída libre: España registra la cifra más baja de trabajadores en remoto desde el inicio de la pandemia"

Antena 3 Noticias 1, dia 29/08/2022 (minuto 20:40)

No tiene mucho sentido que en tiempos en los que se exigen los ahorros de energía, se vuelve a forzar a toda una gran masa de gente a realizar desplazamientos inútiles y estupidos, teniendo que realizar trayectos de 30km (más la vuelta) desde ciudades dormitorio a los centros de trabajo en determinadas zonas de las grandes ciudades (vease el ejemplo de Madrid norte y todo el cinturón sur de ciudades dormitorio, con trayectos entre 30-40km, con lo que suponde de tiempo y gasto energetico, ya sea en trasporte público o privado).

Las instituciones publicas tampoco fomentan el teletrabajo

Desde las instituciones públicas tampoco fomentan el teletrabajo. Ya había comentado antes de la pequeña gran ayuda que da el sector publico al sector inmobiliairio en zonas tensionadas y de mayor demanda, como una de las causas del bajo grado de teletrabajo.

Una amiga que trabaja con contratos precarios dando cursos a parados de la Comunidad de Madrid, me comentaba hace unos meses que con la pandemia las clases se hacían de manera telemática. Todos estaban contentos de que fueran telemáticos, profesores y alumnos, puesto que muchas de las personas que atendian a estos cursos podían ir por las mañanas a llevar a los hijos al colegio y solo se perdían 10-15 minutos de las clases y les era fácil retomar el curso de la clase. Pues desde Abril de 2022, las clases pasaron a ser obligatoriamente presencial, obligando tanto a alumnos como profesores a desplazarse hasta la zona de Alonso Martinez - Tribunal en Madrid donde tiene la Comunidad de Madrid las aulas para los cursos. Muchos alumnos se quejaron de que ahora ya no podrian llevar a los hijos al colegio sin perderse gran parte del curso, porque estaban a 1h y pico del centro donde se imparten las clases.

60% del empleo cualificado se puede realizar teletrabajando

Y es que según el Banco de España en 2020, cerca del 60% de los empleos cualificados se podrian realizar teletrabajando. Sin embargo, aún hay mucho camino para llegar a ese nivel de teletrabajo. Y la falta de iniciativa al teletrabajo, aparte de las causas ya comentadas, tiene también que ver con el analfabetismo tecnologico fuera del ámbito de las TIC o empresas dedicadas al software.

Hay una inmensa cantidad de sectores donde el trabajo se puede realizar desde casa pero que ni los jefes ni los directivos tienen conocimiento de como montar un entorno de teletrabajo en la empresa. Por ejemplo, el caso de mi pareja, que trabaja en una empresa ligada a un hospital de la Comunidad de Madrid, haciendo un trabajo donde una parte de la plantilla lo podría hacer teletrabajando, porque no tienen trato con pacientes, simplemente se dedican a temas administrativos y de gestion entre el hospital y las farmaceuticas. Pero el sistema informatico es obsoleto, no todos los equipos y usuarios tienen activado el acceso remoto y mucha gente no sabe ni firmar un documento digital. Asi que durante la pandemia y el confinamiento, hubo un pseudo teletrabajo, donde se crearon deprisa y corriendo unos pocos usuarios con acceso remoto, al menos 1 por equipo y todos los trabajadores tenian que compartir y ponerse de acuerdo cuando acceder en remoto para hacer alguna operación, mientras alguno tenía que ir al hospital. Hasta que en Abril de 2020 unos cuantos dijeron que no querian seguir teletrabajando desde casa por diversas razones, como que no tenian espacio para teletrabajar y/o que no aguantaban a los hijos en casa (curioso cuando tenian 2 o 3 hijos... pero no los aguantan, me pregunto si es que tienen la piel muy fina o para que han tenido hijos si no los aguantan y prefieren estar en el trabajo antes que en casa con ellos...) asi que se terminó el teletrabajo y todos de vuelta al hospital a trabajar.

Conclusiones

En general, el teletrabajo supone más cosas positivas que negativas. Sobre todo y en lo que coincidiamos todos de todos los paises en los cursos que hicimos en mi empresa, es el ahorro de tiempo en ir de casa a la oficina y de la oficina a casa. En algunos casos ahorros de 1h y 20min o 1h y 40min sólo la ida. También la conciliación familiar que eso permite, ya que los que tienen hijos pueden ir a llevar o recoger a los hijos del colegio en 15 minutos y no hay problema en continuar trabajando. Tambien el poder dedicar 30 minutos a media mañana a realizar cualquier gestion que te surga: ir al banco o a la administración a cualquier gestión. Me asombra ver como mucha gente prefiere ir al centro de trabajo antes que estar en su casa por temas de socialización, como si no se pudiera quedar cualquier dia con los compañeros una tarde a tomar algo y socializar sin obligar a todos a tener que ir a la oficina todos los dias. Lo entendería si vivieras a 10-15 minutos andando del centro de trabajo, pero hay que tener en cuenta que esa decisión egoista de querer ir a la oficina porque te pilla a 10 minutos andando o en metro, puede suponer que a otros tantos compañeros que vivan a tomar por culo un gran fastidio, de tener que tragarse dia si y dia también atascos, transporte publico abarrotado y toda la perdida de tiempo que eso supone porque a alguien le apetece que es mejor estar de charloteo en la oficina con el compañero que estar en casa con Teams o Skype.

Mi recomendación a toda la gente es que intente encontrar teletrabajo donde sea, si lamentablemente es en empresas extranjeras como la mía, pues que se le va a hacer, luego vendran los empresaurios españoles lloriqueando de que no encuentran a nadie, como los hosteleros, y de que nadie quiere trabajar, pero es que será que estará todo el mundo teletrabajando para empresas extranjeras.

Mientras que en España cada vez más españoles se tienen que mover a Madrid para encontrar trabajo y vivir hacinados en mierda pisos pagando un pastizal, más familias de centro y norte de europa se desplazan a las zonas costeras de España a vivir y trabajar:

"Los alemanes y holandeses ‘conquistan’ el interior de Granada: “Ya no vienen a vivir su jubilación tranquila”"

"La venta de propiedades en el campo y pueblos granadinos a extranjeros que vienen a trabajar, no a jubilarse, se reactiva en los últimos meses

....

También los escandinavos, “suecos y daneses, sobre todo”, se empiezan a instalar en este espacio natural tan especial. Pero la sorpresa para todos son los alemanes, apenas conocidos hasta ahora en el valle y en el interior de España en general porque, sugiere Ríos, “siempre han sido gente de venir a la costa, a Levante o a Málaga, no al interior.” “Pero en algún momento tenían que llegar”, sentencia Ríos."