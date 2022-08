Recordando a mi madre

Hoy, por casualidad, se ha cruzado la banda sonora de Cinema Paradiso, una película que trae recuerdos a mi memoria.

Recuerdos de mi madre, también.

Y quiero compartir con quien quiera que lea esto, una historia que une esa película con mi madre.

Mi abuelo trabajaba proyectando películas en pueblos, y en 1947, con 28 años, alrededor del 25 de marzo, se prendió fuego a la película que estaba proyectando en uno de los pueblos que celebraban San Marcos, Benamaurel, de la provincia de Granada.

Pudieron salir todos del cine, pero una vez fuera, mi abuelo volvió a entrar para intentar rescatar la película (era la película Gilda), pues "era muy cara"; pero el fuego pudo más que él, y cayó presa de su llama, falleciendo de graves quemaduras unos 2 meses después de aquello. Mi madre tenía por aquel tiempo unos 2 años, por lo que creció sin padre en una España de la postguerra junto a 2 hermanos más. Sin medios, su madre la mandó a vivir con unos tíos, que no tenían hijos.Ni que decir tiene los sentimientos que esta película (Cinema Paradiso) despertaba en ella, pues la retraían a una infancia que pudo ser y no fue, y le recordaban a un padre que no conoció.

Así que cuando veo esta película (y me cuesta mucho verla) lloro muchísimo recordándola a ella (falleció en 2008) y sabiendo que cuando ella la veía, viajaba a un pasado que se le antojaba mejor, y volvía a ser aquella niña de 2 años cogida de la mano de su padre, del que sólo tenía como recuerdo una añeja foto sentada en las rodillas de él.