Porque deberías llevar a tu hijo a un colegio público

Estos días una de las principales preocupaciones de muchas familias será en qué colegio inscriben a sus hijos. Dentro de las dudas que surgen en este proceso una de las más frecuentes es ¿colegio público o concertado? La respuesta para la mayoría es clara: público. Te explico el porqué.

¿Quieres participar en la educación de tu hijo?

En participación familiar la pública gana por goleada. Todos los colegios tienen por ley un órgano gestor que es el Consejo escolar. En él participa el AMPA y varias familias en representación de todas. Sin embargo no todos los centros tienen AMPA y principalmente este no existe en los centros concertados. Si eres una persona que te gusta implicarte en la educación de tu hijo revisa si el colegio que te gusta tiene AMPA. Para mí el AMPA es parte fundamental del colegio y sin él un centro lo veo incompleto. La AMPA no solo recoge el sentir de las familias sino que lo utiliza para mejorar el centro y que este vaya evolucionando. El poder de la AMPA en un colegio público es muy grande por lo que si te gusta implicarte puedes ser una parte activa de la educación de tu hijo a través de ella.

¿Dónde está mejor invertido tu dinero?

No descubro nada nuevo si digo que casi todos los concertados tienen cuotas. Además es probable que tengan gastos extra como el comedor más caro (en la pública el precio lo pone la comunidad autónoma) o gasto de uniformes (en la publica hay colegios con él pero siempre es voluntario y el precio es reducido).

La pregunta que tienes que hacerte es ¿me rinde más gastarme ese dinero en un centro concertado o gastarlo en otras actividades fuera del colegio? Un concertado supone un gasto de 1.000 a 4.000€ por año. Calcula la de profesores de inglés bilingües, viajes al extranjero o actividades educativas puedes pagar con ese dinero.

No juegan con las mismas reglas

En esto solo puedo hablar de Madrid ya que no conozco la realidad de otras comunidades autónomas. En Madrid, los colegios públicos y los concertados no tienen las mismas reglas. La normativa siempre exige más a los centros públicos lo que redunda en mayor calidad. Un ejemplo, la implantación del bilingüismo que se va a llevar a cabo para los niños de 3 años obliga a los profesores de la publica a tener una titulación siendo más laxo con los profesores de la concertada. Échale un rato a leer comunidad.madrid si no te lo crees.

Otro ejemplo son los comedores. Las empresas responsables de los comedores de cada colegio público son elegidas mediante puntuación, por lo que todas se esfuerzan por ofrecer muchos extras como alimentos integrales, de proximidad, etc. así como actividades programas en el tiempo libre del comedor. Sin embargo, en los colegios concertados la elección de la empresa es responsabilidad directa del centro por lo que las empresas no tiene tantos incentivos a ofrecer estos extras.

Pierdes opciones

En los colegios públicos el Ayuntamiento orgánica actividades gratuitas para los alumnos. Esto no sucede en ningún colegio concertado. No solo estamos hablando de ver a un grupo de teatro a un cuentacuentos es que hay proyectos tan chulos como Autocoles de Basurama, Educar Hoy por un Madrid más sostenible , Programa Levadura, etc.

La vida de un colegio público suele ser muy variada y enriquecedora para los niños.

Todos los puntos comentados son genéricos. Cada colegio es un pequeño mundo con su idiosincrasia, sus reglas y su estilo. Se puede generalizar pero lo importante es ver el caso concreto del centro que a ti te guste. Simplemente deberíamos dejar de ver a los centros públicos como colegios de segunda cuando en la mayoría de los casos las oportunidades que se dan en ellos y las vivencias que crean son más enriquecedoras que las que surgen en muchos centros concertados.