¿Hasta cuándo te das cuenta del engaño?

Llevamos apenas tres meses de Vox gobernando en CyL y han pasado las siguientes cosas:

· El vicepresidente, Juan García-Gallardo, no tiene cartera, pero cobrará 79.570€ de dinero público. El sueldo del anterior vicepresidente fue 73.000€.

· Juan García-Gallardo ha creado tres puestos nuevos: director del Gabinete del vicepresidente, inexistente hasta ahora y además es familiar suyo (primo de su padre), 73.926€; directora de comunicación, que solo lo ostentaba el presidente hasta ahora, otros 73.926€; y otro cargo nuevo, director general de Relaciones con la Sociedad Civil, 62.770€.

· El acuerdo PP-Vox tiene mucha paja pero es que la gran mayoría de las cosas no dependen de las CCAA abc.es

· Aumentan los cargos de 93 a 99 y su gasto.

· Esto: youtube.com

Por otro lado, tenemos Andalucía:

· Su propuesta son 10 puntos, de los cuales y volvemos a lo mismo, tienen dos puntos que no son de su competencia. 20minutos.es

· Olona no quiere participar en ningún debate público. Esto también lo hizo Ayuso para no desvelar su incompetencia.

Luego en general: dicen eliminar las autonomías, pero luego viven de ellas, bajar los impuestos pero solo a las grandes rentas, no subir el SMI etc… Al final, y con el tiempo, demuestran lo que son, una panda de pijos que no han trabajado en su vida y quieren vivir de lo público.

Creo firmemente que la derecha gobernará en las próximas elecciones, y que además la alternancia es parte de la democracia, pero sé que en cuanto Vox entre al gobierno se quitarán la careta y empezará el maricon el ultimo para el tema de los sueldos y enchufismos, y empezarán las navajas por todos lados.

Creo que la gente que vota a Vox lo hace por rabia, porque su vida no mejora, por egoísmo y por pensar que los salva patrias son los que van a saciar esos impulsos insaciables pero que le da igual Vox , su partido, sus dirigentes y su estructura, que lo que quiere es saciar su rabia. Pero si hay un partido de estado es Vox, jueces, policías, abogados del estado, exPP etc.. y ellos no van a destruir de lo que siempre han vivido, que es lo que demandan sus votantes. Por eso creo (sé), que en cuanto gobiernen se descubrirá el pastel y muchos de estos exaltados reaccionarios dejarán de votar de nuevo.

Pero si eres una persona completamente alienada, que piensa que el cambio climático y la agenda 2030 es un sistema de control, que a los niños les enseñan posturas sexuales en el colegio, que el feminismo es el mal de todos los males, que hay complots por todos lados… ¿hasta cuándo te das cuenta de este engaño?