El Tsunami que viene

La gente se pregunta, ¿qué ocurre con "las criptos"?. Les suena a algo lejano, casi chistoso, que sólo afecta a los flipados del "HODL" y esas cosas de youtubers con "mentalidad de tiburón". Pero, siento decirlo... nada más lejos de la realidad.

El terremoto del mundo de las criptodivisas es sólo el inicio del derrumbe del castillo de naipes del poder económico actual. Probablmente continúe en un efecto dominó que en unos pocos meses nos podría dejar en una economía más parecida a la de los años 90 que a lo que conocemos ahora mismo.

-¿¿Pero, otra crisis más?? (diréis)

Bueno... esto es más como... la madre de todas las crisis.

Hace ahora aproximadamente un año, advertí a un famoso periodista español por twitter sobre lo que está por llegar:

La bolsa, en Estados Unidos y por extensión en todo el mundo, está por implosionar debido a la rehipotecación de acciones para crear cortos sin límites, que se esconden vía Swaps.

(véase el caso Achegos como ejemplo de lo que está por llegar)

El periodista quizá no lo entendío, porque desde luego no me hizo ni caso, así que lo explico aquí... en cristiano: los mayores fondos de inversión (los llamados "hacedores de mercado", como CITADEL) están creando accciones que no existen, sin límite, con el objetivo de arruinar a otras empresas para lucrarse enórmemente en el camino, sin tener que afrontar ninguna consecuencia.

Es probable que esto, además, haya acelerado la concetración de poder económico (y por lo tanto en el resto de esferas) de estos actores desde 2008, creando una espiral alcista que está a punto de estallar. Porque se puede engañar a mucha gente un tiempo, pero no a todo el mundo, todo el tiempo...

Como una imagen vale más que mil palabras, vamos a verlo de la manera más sencilla posible:

SPY: las pequeñas montañas de la izquierda son la burbuja de las .com y la burbuja inmobiliaria. A la derecha, la rampa que llegó a 480 puntos (cuando, la casualidad, muchos de los mayores políticos de USA vendieron sus acciones para no tener "conflictos de interés"). Hoy está en los 370 y cayendo. Obsérvese el tamaño de la "normalización" que puede llegar a suceder.

A lo anterior, sumemos la inflación, la guerra en Ucrania, la burbuja inmobiliaria china, estadounidense, canadiense... La china mantenida en coma (véase el caso de Evergrande) desde hace meses, porque obviamente nadie quere ser (o mejor dicho ser percibido como) el responsable de que la música se pare y se acabe la fiesta...

Entonces, ¿es esto el fin?, ¿empezamos a correr en círculos?.

Bueno, de momento aconsejo que no hagan apuestas económicas que no puedan respaldar con la más absoluta de las convicciones, a la par que con el más absoluto de los desapegos... por lo que pueda pasar.

Y agárrénse, que vienen curvas.

Espero, por el bien de todos nosotros, que la regulación de los cortos en Europa (afortunadamente aquí hay límites) nos permita aguantar lo que llega. Pero sentiremos las consecuencias igualmente, mucho.

Así que sólo nos quedará, una vez más, ser solidarios. Porque los de siempre van a culpar al pobre y al de fuera, como siempre, con tal de volver a salirse con la suya. Y eso sí que no podemos volver a permitirlo.

Entramos en terreno desconocido, porque lo que va a pasar es el resultado de que 2008 no tuviese conseciencias.

Quedarse en la playa mirando como bobos mientras hipotecaban nuestro futuro ha resultado no ser un buen plan. Ahora la gran ola ya está aquí.