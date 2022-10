Ana Pastor, el periodismo y el objetivo

Decía Indro Montanelli que el mejor periodismo es como un buen árbitro de fútbol: pone de manifiesto la justicia sin que se note que está. A esta reflexión, Kapuscinski añadía que si el periodista iba a dar el paso de convertirse en protagonista debía mostrar una ecuanimidad absoluta, algo que, en realidad, es prácticamente imposible, pues nadie carece de ideología.

Pues bien, Ana Pastor no es que no cumpla estas dos máximas, es que ha hecho de su profundo incumplimiento, una marca personal. Ella deja su pesada e invasiva huella en cada entrevista que perpetra, confundiendo protagonismo, agresividad y falta de tacto con la búsqueda de una supuesta verdad que no es más que la confirmación de sus prejuicios. Se pasa por la trenca esa regla esencial con la que Robert Fisk definía una gran entrevista, según la cual, cuando esta se produce es cuando se observa un cambio interior en el entrevistador gracias a que sus preguntas han provocado respuestas que han alterado las opiniones previas con las que comenzó la entrevista.

Nada, absolutamente nada de eso ocurre con Ana Pastor. Para ella, la entrevista no es un diálogo, no hay nada que escuchar, solo cosas que confirmar. Las preguntas son secundarias, lo esencial es el tono, la mirada, el atropello, el no dejar hablar y, sobre todo, ese proceso de escucha selectiva en el que solo se presta atención a aquello que te permite seguir la estricta línea que ya tenías pensada mucho antes de comenzar la entrevista. Verla actuar es desesperante e irritante.

Algunas entrevistas han superado todos los límites de la indecencia. Difícil olvidar la última que realizó a Pablo Iglesias que hoy, escuchados los vergonzosos audios de Villarejo, dejan en muy mal lugar el devenir de aquel sucio interrogatorio, plagado de trampas y medias verdades, catalizado por una agresividad que hoy, sabiendo lo que ya sabemos, podríamos definir como pura maldad para la consecución de un objetivo político corrupto que ya estaba preestablecido.

El nombre de su programa me encanta y hoy, después del escándalo de los audios se torna en una crueldísima ironía: "El objetivo". Mucha gente no ha caído en la polisemia de la palabra. Su programa no es objetivo, pero tiene un objetivo a tumbar: el entrevistado.

Pero dejando de lado su momento estelar, la entrevista, centrémonos en sus secciones, protagonizadas casi siempre por mujeres para darle un pretendido aire socioliberal-feminista de cuota impuesta estilo PSOE. Menuda petardada de proporciones épicas. Falta carisma, sobra prisa. La pantalla se llena de gráficos y datos y se trata de eliminar todo sesgo subjetivo de una forma cuestionable: prohibiendo a las colaboradoras todo conato de opinión. De esta forma, se van sucediendo las secciones con un robot papagayo que suelta datos frente a la suprema sacerdotisa de la verdad, Ana, que se reserva la posibilidad de meter la cuñita interpretativa del dato. Sus esclavas van pasando en un rosario de números y porcentajes que ríete tú de las etapas llanas del Tour.

El espectador acaba muriendo de un extraño aburrimiento provocado por un apresuramiento que nadie entiende y por una sobreactuadísima pretensión de asepsia que nunca llega a colar.

¿El resultado? Un vergonzoso 5% de share que La Sexta ha seguido aguantando por ser quien es. El Ferreras Gate ha tocado de muerte el programa, que ya no llega ni al 2,5%. Los peores resultados desde la fundación de la cadena.

Gracias a un tweet que escribí, pude descubrir que en la extraordinaria película "El Reino", Sorogoyen recurrió al asesoramiento periodístico de Ana Pastor para rodar esa tremenda escena final en la que Antonio de la Torre (un político corrupto) intenta denunciar frente a un alter ego de Ana Pastor, la trama corrupta más grande jamás cometida. Resulta muy paradójico que Ana Pastor tuviese que asesorar a Sorogoyen para la creación del personaje de esa periodista que, al final, acababa defendiendo al status quo, tumbando al denunciante a través de las falacias ad hominem y demostrando que, en esencia, en este país, el Cuarto Poder está tan podrido como la política.