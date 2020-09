Me da pereza

Estoy convencido que esta web como finofilipino están en una franca decadencia, me recuerda un poco al tema del irc-hispano que ahora tienen que meter bots esto se está cayendo.

También os digo llevo desde 2006 y con Gallir y el banday y todo eso lo viví, chorradas de chiquillos como en Fidonet y las BBS.

Yo me voy a quedar hasta el final para ver como cae y colocaré la camara en el mejor sitio. Hay una cosa que me inquieta y de hecho estoy copiando esto por si lo borran pero los admin no son transparentes como programador me he bajado el código y hay chapuzas grandes y pedantes.

Estoy completamente borracho así que ni caso pero como veo que esto se cae quiero constar.

Dale al like y sublimate.

Un morreo de CoolCase, recomendadme a vuestros amigos y sobre todo a vuestros enemigos. Venga a tomar por culo que esto se programa en PHP en nada, el problema es el dinero de los serves pero está página parece programada en 2006 sin ningún tipo de reforma.

Meneame tiene amianto y está complicado el tema Dani te conozco en persona pero no voy a revelar que soy Alaska.

Me lo temía, solo me deja publicarlo en galiza o ciencia pues la fosfatina de de plutón medido con un espectrometro hace pensar que hay bacterías.

Ya se que la gente que estais en ciencia a lo mejor lo meteis en el agujero supermasivo que se ha descubierto hace poco pero el código de meneame no me lo deja meter en "General" en fin...

Un Abrazo a todos y espero a ver que pasa, como periodista es muy interesante, por supuesto lo contaré en la radio.