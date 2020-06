Hijoputas e hijos de puta

La expresión 'hijo de puta' es una de las más arraigadas en el vocabulario español junto a la de 'a tomar por culo'. Hace un tiempo a unos genios se les ocurrió incluir en los teclados una tecla que sirviera para escribir 'a tomar por culo' con una sola pulsación. Para mi desgracia, se ha debido agotar el stock fabricado porque no he logrado encontrar ninguno. No se les ocurrió la de 'hijo de puta' pero creo que sería igual de útil, o más.