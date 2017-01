- ¿Qué tiene Cervantes que no tenga Bob Dylan? - Cervantes no tenía una mano manca, pero sí inútil. Por lo demás, Cervantes transformó el género de caballerías en la vida humana, prácticamente lo mismo que ha hecho Dylan con la poesía. De todas formas, a mí lo que me divierte es que a Einstein le suspendieron en Matemáticas, y a Elvis, en música.