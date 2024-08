Publicado hace 1 hora por ccguy a sfwriter.com

No había ningún archivo adecuado de WordStar para DOS 7.0 disponible en línea, así que decidí crear uno. He invertido semanas de trabajo en ello. Se incluyen no sólo instalaciones completas del programa (así como imágenes de los discos de instalación), sino también soluciones plug-and-play para ejecutar WordStar para DOS 7.0 en Windows, y también versiones completas en PDF con búsqueda de texto de los siete manuales que venían con WordStar - más de mil páginas de documentación.