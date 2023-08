The New York Times prohíbe que IA entrene con su contenido

Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a es.wired.com

Este agosto, The New York Times actualizó sus términos de servicio (TOS) para prohibir el “raspado” de sus artículos e imágenes para entrenar IA, como ChatGPT y Google Bard, que obtuvieron sus capacidades con extracciones masivas no autorizadas de datos de internet. Nadie podrá "usar el contenido para desarrollo de ningún SW, incluido entrenamiento de sistema de aprendizaje automático o IA". "Participar en un uso prohibido puede dar lugar a sanciones, multas o sanciones civiles, penales y/o administrativas contra el usuario y quienes lo ayudan"