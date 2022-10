Tengo un servidor de caché de Netflix. 262TB

Publicado hace 36 minutos por Remenad0r a reddit.com

Trabajo para un ISP grande, y estamos retirando/reemplazando bastantes cachés OCA de Netflix de la era 2013, y me ofrecieron uno. Por supuesto, no podía decir que no. Sabía que Netflix los había borrado a todos en el proceso de desmantelamiento, que ejecutaban FreeBSD, que estaban repletos de unidades, y eso es todo. Todo lo que pude encontrar en línea fue información general, guías de instalación/configuración (para su software patentado), etc. Sin especificaciones, ni idea de lo que había dentro del cubo rojo. (En inglés)