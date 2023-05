La startup Jeff entra en concurso tras acumular nueve meses sin pagar nóminas

Publicado hace 15 minutos por bonobo a lainformacion.com

La startup valenciana Jeff se ha declarado en concurso voluntario de acreedores después de acumular más de nueve meses sin pagar nóminas de sus empleados y dejar en mínimos su plantilla. El Juzgado lo Mercantil número 2 de Valencia ha nombrado a un administrador que será el encargado de afrontar este proceso, después de que la compañía no haya cerrado una ronda de financiación con dos fondos internacionales que anunció oficialmente hace meses pero que no formalizó. La deuda de la compañías es relevante, aunque aún no se ha determinado.