La rutina de Linux para irse a dormir (ENG)

Publicado hace 53 minutos por ccguy a tookmund.com

¿Cómo hace Linux para pasar de una máquina despierta a otra en hibernación? ¿Cómo se las arregla para restaurar todo el estado? Estas preguntas me llevaron a leer demasiado C para tratar de averiguar cómo se navega por esta frontera particular de hardware/software. Esta investigación se dividirá en varias partes, la primera de las cuales irá desde la invocación de la hibernación hasta la sincronización de todos los sistemas de archivos con el disco.