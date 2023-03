Publicado hace 56 minutos por ccguy a fabiensanglard.net

Los lectores me preguntan de vez en cuando qué generador de HTML estático utiliza fabiensanglard.net, y si pueden tomar la misma hoja de estilos/fuentes para empezar su propio blog. Suelo devolverles las 134 líneas completas de gen.php e invitarles a copiar lo que necesiten para empezar. También añado un consejo no solicitado. Los escritores que están empezando pueden no necesitar nada de esto. Puede que todo lo que necesiten sea HTML.