Los autores del índice TIOBE han titulado su último informe con esta frase:Python está por las nubes". Y es que este lenguaje de programación que se está consolidando ha subido en casi 4 puntos puntos en el último mes y su cuota de mercado global se sitúa en 15,42%. Los lenguajes de alto rendimiento C y C++ también están ganando popularidad en los últimos años, precisamente porque Python se muestra muy lento para ciertas actividades. La cuota de mercado de C es de 14,59% ahora mismo.