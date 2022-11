PayPal te cobrará una comisión si no lo utilizas

Publicado hace 1 hora por blodhemn a adslzone.net

Los clientes de PayPal disfrutan de múltiples ventajas asociadas a sus cuentas, que son de creación completamente gratuita. Precisamente por este coste cero, parece que el servicio se está llenando de cuentas creadas, pero que no tienen uso, por lo que la plataforma financiera está dispuesta a tomar cartas en el asunto en forma de comisión por inactividad. A partir de ahora, tu cuenta tendrá que tener algún tipo de actividad en el último año (aunque sea un inicio de sesión) para no solamente no perderla, sino ahorrarte un dinerito.